اتصال انسان به فضای مجازی تا سال۲۰۳۰/ ۲۳ گجت به هر فرد وصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسویان امروز در اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی آینده وب در افق ۱۴۰۴ کشور و نیز تا پایان سال ۲۰۳۰ در دنیا را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه وب ۱ از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۰ توسعه یافت، گفت: در این پلت فرم سرویس های یکطرفه ای مانند ایمیل رایج شد و کاربران از طریق متن و در چت روم ها اطلاعات را تبادل می کردند، اما با روی کار آمدن وب ۲ ارسال حجم قابل توجهی از اطلاعات به صورت تعاملی برای کاربران ممکن شد و به نحوی که در سال ۲۰۰۶ بیش از یک میلیارد کاربر جذب دنیای وب شدند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با اشاره به اینکه تا سال ۲۰۰۰ کاربران تنها درگیر ۱۵درصد فضای وب بودند، ادامه داد: اما در سال ۲۰۱۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید و در این فاصله شمار کاربران در فضای اینترنت افزایش یافت و بسیاری از سایت های معروف ایجاد شدند.

وی با بیان اینکه در دنیای وب ۲ نرم افزارهای مبتنی بر وب به کاربران ارائه شد و تسهیل دسترسی به حجم انبوهی از اطلاعات برای کاربران به وجود آمد، خاطرنشان کرد: آنچه در دهه آینده به عنوان بزرگترین کسب و کار وب روی می دهد، مربوط به بیگ دیتا است و در وب ۳ که از سال ۲۰۱۰ در برخی کشورها شروع شده کاربران به صورت صددرصد درگیر فضای وب می شوند.

موسویان با بیان اینکه وب ۳ با مزیت هایی چون قدرت یادگیری اشیا و هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۰ کاربران را غرق خود می کنند، ادامه داد: حریم خصوصی در وب ۳ و ۴ به معنای امروزی مطرح نخواهد بود و تا سال ۲۰۲۳ شاهد خواهیم بود که هر کاربر چندین وسیله همراه متصل به اینترنت داشته باشد.

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با تشریح آینده وب در دنیا گفت: تا سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۲۳ ابزار همراه (گجت) به انسان متصل می شود و حریم خصوصی معنای امروزی را نخواهد داشت.

وی به تکامل و بلوغ فناوری ها در وب ۳ اشاره کرد و گفت: پس از این مرحله در وب ۴ فضای مجازی به فضای واقعی نزدیک می شود و با ایجاد بانک اطلاعاتی تمامی زندگی هر فردی متصل به اینترنت خواهد شد. در همین حال و در نهایت در وب ۵ تمامی عرصه های زندگی بشر از طریق وب و اینترنت، راهبری و مدیریت می شود.

موسویان گفت: پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۳ با توجه به امکاناتی چون شبیه سازی محیط به صورت مجازی، کاربر غرق در محیط وب شود، ادامه داد: وب ۳ به عنوان وب مفهومی فضای وب را به یک بانک اطلاعاتی بزرگ تبدیل می کند و آینده هر شیء در این فضا به سمت یادگیری پیش می رود.

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه یکی از تفاوت های وب ۳ نسبت به وب ۲ که هم اکنون مورد استفاده است، به ساخت اپلیکیشن برمی گردد به نحوی که در وب ۳ دیگر نیازمند دانستن زبان برنامه نویسی و نرم افزار نخواهیم بود و دیگر نباید یک متخصص کامپیوتر باشیم؛ چراکه وب ۳ این امکانات را به وجود می آورد که هر چه در تصورات بشر است، به واقعیت تبدیل شود و «شبهه انسان» با زیرساخت های هوش مصنوعی رقم خواهد خورد.

وی افزود: از سال ۲۰۲۵ امکان استفاده از شبیه سازی مغز به وجود می آید و با توجه به بلوغ هوشمندی، وب ۴ به عنوان یک دستیار نرم افزار برای انسان عمل خواهد کرد و از راه یادگیری ارتباط کاملا مستقلی را با مغز انسان خواهد داشت.

موسویان ادامه داد: از سال ۲۰۳۰ شاهد وب حاکم که همان وب ۵ است، خواهیم بود که به طور کل اتصال کامل انسان در فضای مجازی را به همراه دارد و صددرصد مغز و اندام انسان با تمامی حواس وی متصل به فضای مجازی می شود.

به گزارش مهر، اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی امروز در مرکز همایش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت این وزارتخانه، سازمان پدافند غیرعامل و پلیس فتا توسط کانون توسعه دهندگان وب فارسی برگزار شد.