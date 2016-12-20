برج میلاد به میزبانان جشنواره تئاتر فجر پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره نمایشگاه عکس و پوستر علاوه بر خانه هنرمندان ایران، در برج میلاد نیز برپا می‌شود. اولین مکان انتخابی برای برگزاری نمایشگاه عکس برج میلاد است، ضمن اینکه آثار منتخب در خانه هنرمندان ایران نیز به نمایش در می‌آیند.

در این دوره نیز همچون دوره‌های گذشته، کتاب برگزیدگان پوستر و عکس جشنواره منتشر خواهد شد تا این آثار در دسترس علاقه‌مندان در ایران و مهمانان خارجی جشنواره قرار گیرد.

گروهی متشکل از مجید کاشانی، مازیار تهرانی و قباد شیوا داوری آثار بخش پوستر را بر عهده داشتند و مدیریت این بخش بر عهده ابراهیم حسینی است.

در بخش عکس نیز گروهی متشکل از رضا کیانیان، سیف اله صمدیان و عباس کوثری ارزیابی آثار را بر عهده داشتند و مدیریت این بخش نیز بر عهده سیامک زمردی مطلق است.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن برگزار می‌شود.