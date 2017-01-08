به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، یک آژانس رسانههای اجتماعی با بررسی هر فیلم از ۱۰ فیلم نامزد جایزه گلدن گلوب از زمان اکران آنها در سال ۲۰۱۶ پلتفرم آنها را در فیس بوک، توییتر، یوتیوب، گوگل پلاس و پینترست بررسی کرده تا تعیین کند کدامیک از آنها فالوئرهای بیشتری دارند.
مدیا جامپ وایر که این بررسی را انجام داده به بررسی پلتفرمهای دیگر شامل اینستاگرام، اسنپچت، لینکدین، جی پلاس، ساندکلود و میلچیمپ و سایت خود کمپانی تولیدکننده هم پرداخت و ادعا کرد در مجموع بیش از ۸۰۰ پلتفرم را مورد بررسی قرار داده است.
این تحقیق نشان داده است که «ددپول» ساخته کمپانی فاکس بالاترین توجه را در رسانههای اجتماعی دارد و پراقبالترین نامزد در میان نامزدهای ۱۰ گانه گلدن گلوب است.
در مکان دوم «ستیغ ارهای» کمپانی لاینزگیت جای گرفته و سپس «مهتاب» از کمپانی A۲۴ و در مکانهای بعدی «لالالند» از لاینزگیت و«سینگ استریت» از TWC.
در عین حال گفته شده از آنجا که «دد پول» ابتدا ۱۲ سال پیش راهی سینماها شد بیشترین سابقه حضور در شبکههای اجتماعی را دارد تا «زنان قرن بیستم» که تازه ۲۸ دسامبر راهی سینماها شد و به شبکههای اجتماعی راه یافت.
در عین حال رایان رینولدز بازیگر نقش اصلی «دد پول» با ۸.۹ میلیون نفر فالوئر در اینستاگرام موفقترین نامزد گلدن گلوب در این زمینه است. جالب این که پس از اعلام اسامی نامزدهای گلدن گلوب در تاریخ ۱۲ دسامبر، بیش از ۶۷۸ هزار نفر در اینستاگرام به وی پیوستند. لیلی کالینز با ۵.۳ میلیون نفرو هالی استاینفیلد با ۴.۳ میلیون نفر در مکان دوم و سوم قرار دارند.
در هر حال این موسسه اعلام کرد که قصد داشت ببیند آیا رابطه معنی داری بین میزان توجه در شبکههای اجتماعی و رای فیلم از سوی انجمن نشریات خارجی هالیوود که برندگان گلدن گلوب را انتخاب میکنند وجود دارد یا خیر.
این در حالی است که به طور عمومی رای دهندگان گلدن گلوب مسنتر از میانگین سنی کاربران شبکههای اجتماعی هستند ، اما در عین حال در ۱۰ سال آینده شبکههای اجتماعی میتوانند قدرت بیشتری در برابر رسانههای سنتی کسب کنند.
در این فهرست امتیاز ۱۰ فیلم نامزد گلدن گلوب در بخش بهترین فیلم ارایه شده است. برای این کار امتیاز «دد پول» به عنوان شاخص برابر ۱۰۰۰ در نظر گرفته شده تا بقیه بر حسب آن قابل مقایسه باشند.
«دد پول» ۱۰۰۰ امتیاز
«ستیغ ارهای» ۱۵۵ امتیاز
«مهتاب» ۱۲۸ امتیاز
«لالا لند» ۱۲۵ امتیاز
«سینگ استریت» ۱۲۱ امتیاز
«فلورانس فاستر جنکینز» ۱۱۴ امتیاز
«اگر سنگ ببارد» ۹۸ امتیاز
«منچستر کنار دریا» ۸۸ امتیاز
«شیر» ۸۳ امتیار
«زنان قرن بیستم» ۲ امتیاز
نظر شما