دفاع ترزا می از رژیم اسرائیل و بیانیه بالفور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی تی، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه با شرکت در نشست سالیانه «دوستان محافظه کار اسرائیل» که در لندن برگزار شد، گفت که انگلیس تعریفی کاملا رسمی از ضد سامی گری ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه انجام چنین اقدامی تنها بخشی از تلاش های انجام شده برای از بین بردن تبعیض هاست، مشاهده برخی موارد ضد سامی گری درصحنه سیاست انگلیس را منزجر کننده خواند و مقصر چنین پیشامدهایی را حزب کارگر و تندروهای چپ گرا در این کشور دانست.

«ترزا می» همچنین از رهبران حزب کارگر خواست تا "چشمان کور" خود را رو به حقیقت باز کرده ضد سامی گرایی را در جامعه این کشور ملاحظه کنند.

وی همچنین در این نشست از «بیانیه بالفور» و نقشی که لندن در خصوص ایجاد و تاسیس رژیم صهیونیستی ایفا کرد، به شدت دفاع کرده و گفت که به آن افتخار می کند.

«می» همچنین ادعا کرد که بیانیه بالفور، نقش حیاتی بریتانیا در ایجاد یک وطن برای مردم یهود را نشان می دهد.