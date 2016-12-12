آزادی کامل شهر حلب از دست تروریست ها/ جشن و شادی مردم سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه اعلام کرد با بیرون رانده شدن گروه های تروریستی از آخرین پایگاه های خود در شرق حلب، این شهر آزاد شده است.

پیشتر نیروهای ارتش سوریه پیشروی های عمده ای در این منطقه داشتند و فقط سه خیابان در شرق حلب در دست تروریست ها بود که با بیرون رانده شدن این گروه ها، این شهر به صورت کامل به تصرف ارتش سوریه در آمد.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند بر محله های «بستان القصر» و «الکلاسه» در بخش جنوبی واقع در شرق شهر حلب مسلط شوند.

۰۶:۲۸ یک منبع میدانی در سوریه به خبرنگار خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اعلام کرد که شهر حلب به صورت کامل از سیطره گروه های مسلح آزاد شده است و این امر طی ساعات آینده به صورت رسمی اعلام می شود.

وی گفت: حلب به صورت کامل آزاد شده و خبر آن در ساعات آینده رسما اعلام خواهد شد.

۰۳:۵۷ در حالی که ارتش سوریه به پیروزی های گسترده ای علیه تروریست ها در حلب دست یافته است برخی رسانه های مغرض حامی گروه های تروریستی با انتشار اخبار و گزارشات دروغین مدعی اعدام های میدانی در شرق حلب همزمان با پیشروی ارتش سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل نیز در یک موضعگیری جانبدارانه، نسبت به گزارش های دروغین درباره کشتار غیرنظامیان سوری در حلب توسط ارتش سوریه ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که «استفان دوجاریک» سخنگوی بان کی مون اعلام کرد که سازمان ملل قادر به تایید صحت این گزارش ها به صورت مستقل نیست.

۰۱:۵۲ خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از «احمد صالح ابراهیم» دبیرکل حزب بعث در حلب اعلام کرد که این شهر طی ساعات آینده منطقه امن و خالی از تروریسم اعلام خواهد شد.

۰۱:۴۷ العالم: ارتش سوریه و متحدانش در واپسین ساعات قبل از اعلام آزادی حلب از لوث گروه های تروریستی قرار دارند.

۰۱:۰۵ المیادین: «حسین امیر عبداللهیان» مشاور ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی: پیروزی قاطع علیه تروریست ها در حلب را به ارتش، دولت و مردم سوریه تبریک می گوییم.

وی همچنین از نقش بشار اسد در حفظ وحدت ملی، استقلال و حاکمیت سوریه تمجید و اعلام کرد که مردم ایران در شادی آزادسازی حلب با مردم پایدار و مقاوم سوریه شریک هستند.

۰۰:۵۰ العالم: شادی و سرور حلب را فرا گرفته و اهالی به منظور جشن گرفتن پیروزی های ارتش سوریه و متحدان آن در نبرد علیه تروریسم به خیابان ها ریخته اند.

۰۰:۴۲ ارتش سوریه یا مقامات سوری هنوز پاکسازی کامل شهر حلب از گروه های تروریستی را اعلام نکرده اند.

۰۰:۲۷ اسپوتنیک: یک منبع میدانی در حلب به خبرنگار این خبرگزاری روسیه گفت شهر حلب به صورت کامل آزاد شده است و این خبر در ساعات آینده رسما اعلام می شود.

۰۰:۱۷ العهد: گروه های مسلح در پی دریافت شکست در حلب مشغول اتهام زنی به یکدیگر هستند. این گروه ها از عناصر مسلحی که نبرد حلب را رها کردند به عنوان گروه های خائن یاد می کنند.

۰۰:۰۵ المنار: اخبار منتشره از سوی گروه های مسلح و طرف های حامی آنها در خصوص اعدام های میدانی در محلات شرق حلب طی پیشروی ارتش سوریه و متحدان آن صحت ندارد.

۰۰:۰۴ المیادین: رویترز به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که ارتش سوریه در آستانه اعلام پیروزی در نبرد بازپس گیری شرق حلب قرار دارد.

۲۳:۵۹ المیادین: رسانه های رژیم صهیونیستی آزادی حلب را پیروزی سرنوشت ساز «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه برشمرده و اعلام کردند که گروه های مسلح به مدت ۴ سال شرق حلب را تحت سیطره داشتند و فقط ظرف یک ماه متحمل شکست شدند.

النشره: تلویزیون سوریه به صورت رسمی از تسلط کامل ارتش این کشور بر شهر حلب پس از بیرون راندن تروریست ها خبر داده و تصاویری از شادمانی اهالی حلب را پخش کرد.

در همین حال مردم حلب شامگاه دوشنبه در آستانه آزادی کامل این منطقه به خیابان ها آمده و به شادی پرداختند و پیروزی های ارتش سوریه را جشن گرفتند.

خبرنگار میدانی المیادین اعلام کرد که گروه های مسلح همچنان یک درصد از مساحت حلب را در کنترل خود دارند.

گروه های مسلح از مناطق «بستان القصر» و «السکری» واقع در شرق حلب در حال عقب نشینی هستند. همچنین در مواضع تمرکز عناصر تروریستی جبهه النصره در حلب نیز فروپاشی صورت گرفته است.