به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست آموزش خانواده و شناخت آسیب‌های اجتماعی در دبستان بنت الهدی صدر بردخون اظهار داشت: فضای مجازی در بین افراد به‌ویژه خانواده‌ها گسترش بی‌سابقه‌ای داشته که متأسفانه بنیان خانواده ها را تهدید می‌کند.

وی افزود: به دلیل عدم استفاده سالم از تکنولوژی جدید و فضای مجازی، عوارض و خطرات زیادی در کمین فرزندان میهن اسلامی است که والدین باید همه توان خود را برای کاهش این تهدیدها به کار گیرند و فرهنگ استفاده مناسب از شبکه های جدید را ترویج دهند.

محمودی با بیان اینکه نباید از فضاهای مجازی بهره برداری غیرمعقول داشته باشیم، اضافه کرد: مقررات استفاده از تکنولوژی‌های جدید و دانش روز را بیاموزیم و ضمن شخصیت دادن به فرزندان، زمینه بهره مندی مردم را از همه علوم فراهم کنیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون خواستار نظارت بر رفتار دانش آموزان و کنترل رفت و آمدهای آنان شد و گفت: شیوه زندگی امروزی تغییر کرده و نمی توان با تکیه به شیوه های قدیمی فرزندان را بدون هیچ کنترلی رها کرد.

وی وضعیت بهداشت مدارس را مناسب دانست و ادامه داد: بهداشت و سلامت در مدارس تحول خاصی داشته اما با این وجود نیاز به تقویت نکات بهداشتی داریم و ضروری است با شناخت آسیب‌های اجتماعی، از دانش آموزان حمایت کنیم و برای پیشرفت آنان به مسیرهای جایگزین و مطمئن متکی باشیم.

محمودی با تأکید بر حفظ جایگاه معلمان، خاطرنشان کرد: اگر در جامعه ای شخصیت معلمان تضعیف شود نباید انتظار توسعه داشت و این اصلی مهم در تعلیم و تربیت است.

دبیر شورای آموزش و پرورش بردخون گفت: بچه‌ها را به گونه‌ای پرورش دهیم تا نسبت به نماز عشق بورزند و هیچ‌گاه از انجام این فریضه مهم و رکن دین فراری نباشند.