به گزارش خبرگزاری مهر، عزالدین میهوبی وزیر فرهنگ الجزایر، عبدالمنعم احریز سفیر الجزایر در ایران و گروهی از هنرمندان الجزایری از جمله احمد راشدی (کارگردان سینما)، مرادشویحی(مدیر عامل مرکز ملی صدا و سیما)، الیزید دیب (نویسنده و شاعر) و محمد ارزقی فراد (نویسنده، محقق ومورخ ) ضمن بازدید از نمایشگاه هنر مدرن ایران و عرب با مجید ملانوروزی مدیر دفتر مرکز هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران دیدار و گفت و گو کردند.

عزالدین میهوبی وزیر فرهنگ الجزایر ضمن بازدید از این نمایشگاه گفت: من خیلی خوشحال هستم که امروز توانستم از این موزه و از این نمایشگاه بازدید داشته باشم. این موزه نشان می دهد که ایرانی ها چقدر به مسائل هنری اهمیت و توجه نشان می دهند و ایران نیاز ندارد که خودش را معرفی کند و یا به اثبات برساند چرا که برای همه جهانیان ، جایگاه هنر ایرانی مشخص و روشن است. فرهنگ و هنر نیاز به ترجمه ندارد. هنریک زبان جهانی است،

وزیر فرهنگ الجزایر افزود: این تنوع آثار هنری از ملیت ها و اقوام مختلف و نمایش آنها در این موزه مشخص است که ایرانی ها دروازه هنری خودشان را برای جهانیان باز کرده اند و این یک امتیاز است. من وقتی که در این نمایشگاه آثار هنرمندان الجزایری را دیدم، واقعاٌ خوشحالی من چند برابر شد. این احساس و این امکانات من را برای ایجاد فعالیت های مشترک بین ایران و الجزایر تشویق می کند.

عزالدین میهوبی در ادامه و در ارتباط با برگزاری نمایشگاه های مشترک بین ایران و الجزایر گفت: من مایل هستم یک تبادل فرهنگی بین ایران و الجزایر برقرار شود و یادآوری می کنم که در جشنواره هنر، خط و مینیاتور (هنر ایرانی) آثار هنرمندان ایرانی در جمع هنرمندانی از دیگر کشورها، خوش درخشیدند و جوایز خوبی هم از این جشنواره نصیب آنها شد.

مجید ملا نوروزی در این دیدار گفت: من هم خوشحالم که امروز میزبان شما و هنرمندان الجزایری در موزه هنرهای معاصر تهران هستم. چند سالی است که جشنواره خوشنویسی و نگارگری در الجزایر برگزار می شود و بسیاری از هنرمندان ایرانی در این جشنواره حضور دارند (هم به عنوان داور و هم به عنوان شرکت کننده) و من با مدیر این جشنواره صحبت کردم تا هنرمندان الجزایری به ایران بیایند تا هنر کالیگرافی و هنر تذهیب ایرانی را یاد بگیرند.

در پایان این دیدار مجید ملانوروزی کتاب آثار ایرانی و خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران را به وزیر فرهنگ الجزایر هدیه کردند.