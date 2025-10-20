مسجد بزرگ پاریس میزبان نمایشگاه شکوه معماری مساجد جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد بزرگ پاریس از ۱۵ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر تا ۸ آبان) از عموم مردم دعوت کرده است تا از نمایشگاه هنری منحصر به فردی با عنوان «مساجد در اسلام» که توسط هنرمند الجزایری، دلیل ساسی، برگزار میشود، دیدن کنند. این هنرمند تصمیم گرفته است تا شکوه معماری اسلامی و تنوع مساجد در سراسر جهان را در قالب آثار نقاشی خود برجسته کند.
دلیل ساسی، به عنوان هنرمندی غرق در اصالت و صاحب قلم مویی جادویی از برپایی این نمایشگاه ابراز خرسندی و تصریح کرد: این رویداد خدمتی به اس لام است و او نمادگرایی باستانی هر نقاشی و آنچه هر مسجد برای مسلمانان نشان میدهد، توضیح خواهد داد.
او افزود: تولد مساجد با اسرا و معراج پیامبر اکرم (ص) مرتبط است، آن زمان که خداوند نماز را واجب کرد و آن را بزرگترین رکن ایمان قرار داد. از آن زمان، مسجد به مرکزی برای عبادت و انتشار پیام اسلام تبدیل شده است.
وی گفت: اولین مسجدی که در مکه و سپس در مدینه ساخته شد، نقطه آغاز تمدنی معماری و معنوی بود که بیش از ۱۵ قرن به طول انجامیده و مساجد به چراغهایی تبدیل شدند که مسلمانان را در پنج قاره گرد هم آوردهاند.
به گفته ساسی این نمایشگاه، تاریخ معنوی و معماری را برجسته میکند که گذشته را به حال متصل و شکوه معماری مساجد بزرگی مانند مسجدالاقصی در فلسطین، مسجد جامع الجزایر، مسجد باستانی کچاوا در الجزایر و مسجد آبی در استانبول را برجسته میکند. این شاهکارهای معماری به دلیل ارزش زیباییشناختی و معنوی فراتر از زمان، به عنوان بخشی از میراث جهانی طبقهبندی شدهاند.
این هنرمند توضیح داد که اشتیاقش به تحقیقات هنری، پس از بیش از پنج سال آزمایش دقیق، او را به توسعه یک تکنیک منحصر به فرد برای پردازش دیجیتالی نور سوق داد. او ادعا میکند که آثارش رنگهای پنهانی را که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند، آشکار میکند و از نظریههای کوانتومی نور انیشتین و ماکس پلانک الهام گرفته است. او میافزاید که نتایج تحقیقاتش در الجزایر و خارج از کشور به نمایش گذاشته شده و توجه علمی و فرهنگی قابل توجهی را به خود جلب کرده است.
ساسی همچنین در این نمایشگاه به موضوعاتی فراتر از نقاشیها میپردازد. او سفری تصویری را ارائه میدهد که مساجد بزرگ کشورهای مختلف اسلامی را مستند میکند و میکوشد ارزش تمدنی آنها را به عنوان بناهای دینی، فرهنگی و انسانی برجسته کند. او تأکید میکند که مساجد صرفاً بناهای عبادی نیستند، بلکه میراث مشترک بشری هستند که نبوغ مسلمانان را در هنر معماری، تزئینات و اندیشه منعکس میکنند.
این هنرمند الجزایری تأکید میکند که وظیفه فرهنگی و هنری او ایجاب میکند که این گنجینه فرهنگی را به جهانیان نشان دهد و از مخاطبان فرانسوی و بینالمللی میخواهد که آن را از منظر هنری مدرن که ایمان، علم و زیبایی را با هم ترکیب میکند، کشف کنند.
با این نمایشگاه، الجزایر، از طریق یکی از هنرمندان خود، حضوری برجسته در قلب پایتخت فرانسه دارد و تصویری درخشان از تمدن اسلامی سرشار از روح، زیبایی و خلاقیت را به نمایش میگذارد.
این نمایشگاه شامل ۳۱ اثر هنری میشود و مساجد معروفی از کشورهایی مانند مالزی، قطر، الجزایر و فرانسه را به تصویر میکشد.
آثار با رنگهای زنده و جذاب، زیبایی و تنوع معماری اسلامی را به نمایش گذاشته و توجه علاقهمندان به فرهنگ و هنر اسلامی را به خود جلب کرده است.
این نمایشگاه فرصتی منحصربهفرد برای شناخت میراث اسلامی و تبادل فرهنگی بین کشورهای مختلف فراهم کرده و بازدیدکنندگان را با تاریخ و هنر مساجد در جهان اسلام آشنا میکند.
