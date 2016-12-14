حشد الشعبی پس از آزادسازی نینوا در صورت لزوم به سوریه خواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، «احمد الاسدی» سخنگوی الحشد الشعبی عراق در کنفرانس خبری با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی در خبرگزاری تسنیم به تشریح تحولات میدانی این کشور پرداخت.

در همین راستا، اسدی در ابتدای سخنان خود به تحولات میدانی عراق پرداخته و گفت: از ابتدا اعلام کردیم که داعش پروژه نظامی استکبار برای تحمیل برنامه‌هایی در عراق و سوریه بوده که با این سرنوشت روبرو شده است. موضع ملت و مرجعیت عراق عالی است و در این مسیر دوستان و همپیمانان عراق هم به ما کمک کردند که باعث شد تهدید به فرصت تبدیل شود. امروز محورهای مهم نینوا و موصل را با پیروزی پیش می بریم؛ الحشد الشعبی در محور مهم و اساسی موصل فعالیت دارد و ارتش، پلیس و پیشمرگه نیز در محورهای دیگر شرقی و جنوبی و شمالی حضور دارند. همچنین در محور غربی نیز الحشد الشعبی موفق شد ۴ هزار کیلومتر را به همراه فرودگاه تلعفر آزاد کند. به علاوه این مناطق و مسیرهای منتهی به آنها نیز آزاد و امنیت آنها تامین شد.

اسدی در ادامه کنفرانس خبری در رابطه با تشکیل الحشد الشعبی تاکید کرد: دوسال و نیم پیش بود که ما بر اساس تکلیف الهی در مسیر الحشد الشعبی گام برداشتیم. این در حالی است که تروریست‌های داعش در آن زمان در حومه و کمربند پایتخت عراق بودند اما در حال حاضر صدها کیلومتر یعنی حدود ۴۰۰ کیلومتر از بغداد دور شده‌اند.

اسدی با تأکید بر ارتباط بین نبردهای جاری در عراق و سوریه گفت: جبهه عراق و سوریه با یکدیگر متحد است و با هم مشترکاتی دارد. همچنین هر پیروزی در سوریه آثاری بر عراق دارد. هر پیروزی در سوریه رخ دهد مانند پیروزی حلب، آثار آن بر جبهه مقابله با تروریسم در عراق مشاهده می شود و برعکس. بعد از این صبر و پیروزی‌ها باید بگویم که نوید پیروزی نهایی بسیار نزدیک است و ما به زودی اعلام می‌کنیم که عراق به طور کامل از تروریسم آزاد شد.

وی درباره احتمال حضور حشد الشعبی پس از آزادسازی موصل در سوریه تصریح کرد: در صورت آزادسازی عراق اگر لازم باشد به سوریه خواهیم رفت تا مرزها را ببندیم. نیروهای الحشد الشعبی بخشی از نهاد امنیتی و نظامی عراق است و اگر بخواهیم کاری کنیم باید در چارچوب قانون باشد. اگر تصور کنیم حضور ما در پشت مرزها لازم است چنین خواهد شد و اگر قرار باشد حضور یابیم این کار باید با درخواست دولت سوریه و موافقت دولت و پارلمان عراق انجام شود. حضور الحشد الشعبی در سوریه بدون موافقت پارلمان عراق ممکن نیست اما برخی گروه‌های تشکیل دهنده حشد الشعبی نیز از ٤ سال پیش در سوریه حضور دارند.

وی درباره زمان نهایی آزادسازی موصل عنوان کرد: آزادسازی موصل به دو بخش احتیاطی و اصلی تقسیم می شود. همچنین برای آزادسازی موصل زمانبندی‌هایی داشتیم و آزادسازی‌ها طبق برنامه پیش می‌رود. یکی کوتاه مدت و دیگری بلند مدت. در طول ۳۰ ماهی که از عمر مقاومت عراق در مقابل محور تکفیری صهیونیستی می‌گذرد، ما همواره تلاش کرده‌ایم که پیروزی انسانی بر پیروزی نظامی‌مان پیشی گیرد. برخی تصور می کنند پیشروی با مشکل مواجه شده که میگویم چنین نیست.

اسدی در خصوص تاثیر آمریکایی ها بر روی نیروهای حشد الشعبی نیز اظهار داشت: درباره ارتباط حشد الشعبی با آمریکایی‌هایی که تحت عنوان ائتلاف هستند باید بگویم که هیچ هماهنگی بین ما نیست و نخواهد بود. ما معتقدیم کسانی که با تروریست‌ها همکاری می‌کنند، نباید در مبارزه با داعش نقش داشته باشند. هر کشوری که در صدد حضور در این نبرد است، باید با دولت عراق هماهنگی داشته باشد.

وی در رابطه با حضور نیروهای ترکیه در عراق گفت: همانند یک سال گذشته مجددا تاکید می کنیم که حضور نیروهای ترکیه در عراق غیرقانونی و اشغالگری است و دولت و پارلمان هم بر آن تاکید کرده‌اند. حشد الشعبی با حضور ترکیه مخالف است. ما صبر کرده و فرصت را به رسانه‌ها و نهادهای دیپلماتیک دادیم تا بدین صورت مسأله حل شود اما اگر این روند به نتیجه نرسید و منجر به درگیری شد، ما در آن حضور خواهیم داشت.

اسدی در خصوص موضع ایران نسبت به عملیات موصل بیان داشت: مقام معظم رهبری در این دیدارها بر وحدت تاکید کرده و فرمودند این وحدت می‌تواند مانع از شکل‌گیری تروریسم تکفیری و افراطی شود. با مقامات عالی ایران دیدارهای خوبی داشتیم که برای اولین بار بود در این سطح انجام می‌شد. در این گفتگوها با تشریح پیروزی‌های حاصل در موصل و قانون حشد در کشور به همراه دیدگاه‌های خود بعد از آزادسازی موصل و نقش آن متوجه شدیم مسئولان ایران درک وسیعی از اقدامات ما دارند.

احمد الاسدی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص ارتباط احشد الشعبی با مرجعیت عراق نیز تصریح کرد: حشد الشعبی نیروهای وابسته به فتوای مرجعیت و مقاومت و دفاع از عراق خواهند بود. حشد الشعبی چه پیش از قانون و چه اکنون و چه پس از آن تابع مرجعیت بوده و خواهد ماند. ما از همان ابتدا جلوی تکرار اتفاقات موصل را خواهیم گرفت.