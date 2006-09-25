سومين دوره مسابقات قرآن كريم در راولپندي پاكستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين دوره از مسابقات به مدت دو روز بوده كه شركت كنندگان در دو گروه سني 12 تا 16 سال و 17 تا 25 سال به رقابت مي پردازند.

نزديك به صد نفر از قاريان از نقاط مختلف حوزه فعاليت نمايندگي در اين دوره از مسابقات شركت كردند. داوري اين دوره از مسابقات را آقايان اخلاق مدني استاد تجويد و قرائت قرآن كريم در دانشگاه بين المللي اسلامي و امام جماعت مسجد فيصل و عابد علي نقوي از قراء برجسته پاكستان بر عهده دارند.

در روز اول اين دوره قاريان شركت كننده در دو گروه سني به قرائت قرآن پرداختند و در پايان از هر گروه ده نفر برگزيده شدند كه در روز دوم جهت انتخاب سه نفر از برترين قاريان در هر گروه به رقابت خواهند پرداخت. به نفرات برتر هر گروه جوايز نفيسي از طرف نمايندگي اهدا خواهد شد.

در همين راستا محمد رضا اميني - مسئول خانه فرهنگ ايران - با دكتر خالد آفتاب رياست دانشگاه جي سي اين شهر ملاقات كرد. در اين ملاقات درخصوص تاسيس دارالقرآن كريم ، برگزاري كنفرانس هاي مختلف با موضوعات اسلامي و برنامه هاي قرآني در ماه مبارك رمضان بحث و گفتگو شد.

دكتر خالد آفتاب رياست دانشگاه جي سي با توجه به نياز جامعه پاكستان به مباحث اسلامي توسط انديشمندان و صاحبنظران ايراني گفت : اين يك ضرورت است كه جامعه پاكستان خصوصا دانشجويان و دانشگاهيان با حقايق اسلام آشنا شوند. ما نياز زيادي داريم كه حقوق زن در اسلام و مسائل تربيتي و اخلاقي اسلام براي مردم گفته شود.

وي ادامه داد : متاسفانه در جامعه پاكستان مواردي است كه با روح اسلام سازگاري ندارد بطور مثال در يكي از شبكه هاي تلويزيوني پاكستان فردي مي گفت 24 مرتبه در قرآن آمده است كه مرد مي تواند زنش را تنبيه كند كه يكي از آنها آرايش زن براي غير شوهر است و ...

وي از مسئول خانه فرهنگ خواست تا انديشمندان و محققان ايراني را به پاكستان آورده و درخصوص معاملات اسلامي ، حقوق زن در اسلام ، مسائل اخلاقي ، مسائل تربيتي و روح اسلام اصيل با دانشگاهيان بحث و گفتگو كنند.

دكتر خالد آفتاب آمادگي دانشگاه جي سي را درخصوص مراوده اسلام با ديگر مذاهب جهان اعلام كرد و اظهار داشت كه ما اين كار را در دانشگاه جي سي شروع كرده ايم و مايليم در اين مورد با ايران نيز ارتباط داشته باشيم.

در ادامه نشست با توجه به آمادگي خانه فرهنگ درخصوص تامين كتب تفاسير قرآن كريم و موضوعات مرتبط با دارالقرآن الكريم مقرر شد محل مشخصي در كتابخانه جي سي به اين امر اختصاص يابد.