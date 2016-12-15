چاپ نفیسی از قرآن کریم با ۴ ترجمه کهن رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از چاپ نفیس قرآن کریم با چهار ترجمه کهن فارسی عصر امروز (پنجشنبه ۲۵ آذرماه) طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در محل موزه هنرهای دینی امام علی(ع) در تهران برگزار شد.

این کتاب نفیس که توسط انتشارات نشر نو به چاپ رسیده است، نخستین قرآن با چهار ترجمه متفاوت از قرون چهارم و ششم هجری (طبری، سورآبادی، میبدی و ابوالفتوح رازی) است.

از آنجا که هر یک از این ترجمه‌ها خود واجد ویژگی‌های ادبی نثر آن دوره است، هم‌نشینی آنها در کتاب اخیر، این امکان را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد تا بتواند ویژگی‌های زبانی و ادبی هر ترجمه را با دیگری بسنجد و همچنین تأثیر تفاوت مَشرب مترجمان را در ترجمه متنی واحد ببیند.

بر اساس این گزارش، در تمامی ترجمه‌هایی که در این چاپ نفیس از قرآن مورد استفاده قرار گرفته است، همه واژه‌های دشوار یا کلماتی که ممکن است برای همگان شناخته شده نباشد، (معنی شده‌اند) همچنین بخش‌هایی از ترجمه توضیحی داشته و ترجمه نص قرآن نبوده است، در میان جمله معترضه قرار گرفته است.

علاوه‌بر این، با توجه به این پیش‌فرض که مصححان این تفاسیر به رسم‌الخط نسخه‌های خود پایبند بوده‌اند، در این قرآن نیز در رسم‌الخط دست برده نشده و ناهمسانی‌هایی که در این خصوص در این اثر مشاهده می‌شود، به همین خاطر است.

فهرست‌هایی که در انتهای این قرآن آمده است، تماماً حاصل کوشش زنده‌یاد دکتر محمود رامیار است.

گزارش کامل مراسم رونمایی از این قرآن نفیس متعاقباً ارسال می‌شود.