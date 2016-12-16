ترجیح می دهم فرد دیگری دبیر جشنواره تئاتر کودک شود/ تولد ۲ هنرمند

کرمی که آخرین روز اجراهای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را در شهر همدان سپری می کند، درباره شرایط این دوره از جشنواره و نوع استقبال مخاطبان از آن به خبرنگار مهر گفت: تمام تلاش مان را کردیم و حالا باید مخاطبان در خصوص کیفیت و سطح آثار جشنواره اظهار نظر کنند. خوشبختانه با وجود برودت هوا و بارش برف، مخاطبان استقبال خوبی از کارهای جشنواره داشتند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مخاطب محور است، ادامه داد: در این دوره از جشنواره کارهای بخش خردسال با استقبال خوبی از سوی مخاطبان و خانواده ها مواجه شدند و روزی ۳ نوبت اجرا داشتند. همچنین مدارس نیز از آثار جشنواره استقبال خوبی کردند. در بخش بین الملل نیز اجرای نمایش های کره جنوبی و آلمان با استقبال خوبی همراه بود.

دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه در مراسم اختتامیه جشنواره همچون دوره گذشته اثر برگزیده مردمی در بخش بین الملل و بخش داخلی معرفی و جایزه این بخش را دریافت می کنند، درباره برنامه های جانبی و ویژه آخرین روز اجراهای جشنواره گفت: انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و کانون کودک و نوجوان همدان برنامه های مختلفی را نظیر نشست های تخصصی و برنامه های مختلف دیگر در ایام جشنواره برگزار کردند. قرار است امشب ۲۶ آذرماه، در قالب این برنامه ها و نشست ها، جشن تولد بهرام شاه محمدلو و اصغر همت نیز برگزار شود و همچنین از احمد بیگلریان به عنوان هنرمند با سابقه تئاتر استان همدان و تعدادی از فعالان تئاتر کودک و نوجوان قدردانی به عمل آید.

کرمی درباره احتمال حضور خود به عنوان دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، اظهار کرد: واقعیت این است که به جهت مشغله های زیادی که دارم، تمایلی ندارم که بیشتر از وظیفه ام فعالیت کنم. در سالی که به عنوان دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور نداشتم، به فعالیت های تئاتری خود پرداختم. کار اجرایی وقت زیادی را به خود اختصاص می دهد و من با توجه به اینکه مسئولیت سالن های تئاتر جدید شهرداری تهران را بر عهده دارم و دغدغه برگزاری جشنواره تئاتر شهر نیز دارم، ترجیح می دهم فرد دیگری به عنوان دبیر دوره بیست و چهارم حضور داشته باشد.

وی افزود: این به نشانه شانه خالی کردن از کار نیست زیرا من به عنوان یک هنرمند، تکلیف خود را در قبال جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان انجام دادم و حال نوبت فرد جدیدی است که این مسئولیت را عهده دار شود.