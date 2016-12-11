شهرام کرمی درباره حضور نداشتن تریلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: هر سال کانون برای حضور تریلی تئاتر کودک و نوجوان و اجرای آن در نقاط مختلف استان همدان اعلام آمادگی می کرد و ما هم می پذیرفتیم اما این دوره به دلیل سرما تریلی کانون در جشنواره حضور ندارد.

وی اظهار کرد: به دلیل سرما و به خاطر اینکه اکثر مخاطبان جشنواره خانواده ها و کودکان و نوجوانان هستند، آثار تئاتر خیابانی نیز تنها در فضای سالن بوعلی شهر همدان اجرا می شود.

دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان یادآور شد: سال گذشته آثار تئاتر خیابانی در چند پارک و محوطه سالن ها اجرا می شود اما امسال به دلیل سرما تنها یک مکان به اجرای آثار بخش خیابانی اختصاص داده شده است.

کرمی اظهار کرد: در دوره های گذشته چون جشنواره در نهایت در مهرماه برگزار می شد، تریلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین اجراهای بخش خیابانی جشنواره با مشکل سرمای هوا مواجه نمی شدند.

بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از ۲۲ تا ۲۷ آذرماه در شهر همدان برگزار می شود.