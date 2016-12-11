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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۰

در بیست و سومین جشنواره تئاتر کودک

سرما تئاتر خیابانی را به سالن برد/ تریلی کانون نمی‌آید

سرما تئاتر خیابانی را به سالن برد/ تریلی کانون نمی‌آید

دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اعلام کرد به دلیل سرما بخش تئاتر خیابانی در یک مکان سرپوشیده در همدان اجرا می شود، همچنین تریلی کانون نیز در این دوره حضور ندارد.

شهرام کرمی درباره حضور نداشتن تریلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: هر سال کانون برای حضور تریلی تئاتر کودک و نوجوان و اجرای آن در نقاط مختلف استان همدان اعلام آمادگی می کرد و ما هم می پذیرفتیم اما این دوره به دلیل سرما تریلی کانون در جشنواره حضور ندارد.

وی اظهار کرد: به دلیل سرما و به خاطر اینکه اکثر مخاطبان جشنواره خانواده ها و کودکان و نوجوانان هستند، آثار تئاتر خیابانی نیز تنها در فضای سالن بوعلی شهر همدان اجرا می شود.

دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان یادآور شد: سال گذشته آثار تئاتر خیابانی در چند پارک و محوطه سالن ها اجرا می شود اما امسال به دلیل سرما تنها یک مکان به اجرای آثار بخش خیابانی اختصاص داده شده است.

کرمی اظهار کرد: در دوره های گذشته چون جشنواره در نهایت در مهرماه برگزار می شد، تریلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین اجراهای بخش خیابانی جشنواره با مشکل سرمای هوا مواجه نمی شدند.

بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از ۲۲ تا ۲۷ آذرماه در شهر همدان برگزار می شود.

کد مطلب 3846138
فریبرز دارایی

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