علی اکبر ولایتی: آزادی «حلب» مقدمه پیروزی های آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «علی اکبر ولایتی» مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری پیروزی علیه تروریسم در حلب را اوج پیروزی ها برشمرد.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری «العهد» لبنان افزود: طی پنج سالی که از مبارزه با تروریسم در سوریه می گذرد این مهمترین پیروزی و مقدمه پیروزی های آینده از جمله آزادی موصل بود.

ولایتی تصریح کرد: تروریست ها شکست های پیاپی را متحمل خواهند شد و نوار پیروزی های جبهه مقاومت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین تاکید کرد: تروریست ها با تمام نیروهای خود از عربستان، قطر، ترکیه، آمریکا و اروپا برای ادامه اشغالگری خود در حلب وارد میدان شدند اما شکست خوردند و حلب آزاد شد. این نشان می دهد که آنها با تمام توان و ظرفیت های خود وارد صحنه شدند اما شکست خوردند، بنابراین این امر مقدمه پیروزی های آینده بشمار می رود.

از سوی دیگر «علاء الدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با این پایگاه خبری لبنانی گفت: این پیروزی بزرگ را به مردم و دولت سوریه، عراق، لبنان، حزب الله و تمام کسانی که در این پیروزی نقش داشتند تبریک می گوییم.

وی افزود: این پیروزی در حالی محقق شد که آمریکا مدعی است یک قدرت جهانی است و امکانات و ظرفیت های زیادی داشته و متحدان اروپایی و منطقه ای دارد. آمریکا نسبت به صرف میلیون ها دلار و آموزش ده ها هزار تروریست ها و ارسال آنها به منطقه اقدام نمود اما اراده ملت ها بالاتر از اراده اینها است.

بروجردی در پایان گفت: ما این پیروزی را یک پیروزی الهی قلمداد می کنیم چرا که شکست ننگینی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و موفقیتی چشمگیر برای جبهه مقاومت بود و موجب افزایش روحیه مردم سوریه که از محاصره بین المللی ظالمانه رنج می برند گردید. اما اراده مردم سوریه دشمن تکفیری-استکباری را شکست داده و پیروزی عظیمی را رقم زد.