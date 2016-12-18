قیمت نفت ایران در ماه نوامبر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «نیوزنو»، سازمان اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد، قیمت نفت ایران در ماه گذشته میلادی یعنی نوامبر به دلیل وجود تردید بر سر اجماع اوپکی برای محدود کردن تولید با کاهش روبرو شد.

در همین حال قیمت نفت سنگین ایران در ماه نوامبر به طور متوسط در برابر ۴۲ دلار و ۴۲ سنت به ازای هر بشکه معامله شد که در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی اکتبر با کاهش ۱۰.۳ درصدی روبرو شد.

همچنین قیمت نفت عربستان سعودی، عراق، لیبی و نیجریه هم در ماه نوامبر در مقایسه با اکتبر بیش از ۱۰ درصد روند نزولی به خود گرفت. البته قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه نوامبر به ۴۳ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید؛ این در حالی است که میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در ما ه اکتبر ۴۷ دلار و ۸۷ سنت ثبت شده است.

بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه نوامبر به ۳ میلیون و ۷۰۳ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با ماه اکتبر در حدود ۵ هزار بشکه در روز کاهش نشان می دهد. همچنین کاهش تولید نفت عربستان و عراق در ماه نوامبر در مقایسه با اکتبر هر کدام به ترتیب ۴۷ هزار و ۲۰۰ بشکه و یکهزار و ۷۰۰ بشکه در روز اعلام شده است.

به طور کل، تولید نفت اوپک در ماه نوامبر به ۳۳ میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۱۵۱ هزار بشکه در روز افزایش نشان می دهد و بیشترین سهم تولید به آنگولا، نیجریه و لیبی بر می گردد ضمن اینکه کویت و عربستان بیشترین سهم کاهش را به خود اختصاص دادند.