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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

فیلم «A157» بهترین مستند جشنواره «واچ داکز» لهستان شد

فیلم «A157» بهترین مستند جشنواره «واچ داکز» لهستان شد

فیلم «A157» به کارگردانی بهروز نورانی‌پور محصول سازمان سینمایی حوزه هنری به عنوان بهترین مستند جشنواره بین‌المللی فیلم «واچ داکز» لهستان شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «A157» به کارگردانی بهروز نورانی پور از تولیدات مرکز مستند سوره وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری که در بخش رقابتی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «واچ داکز» لهستان به نمایش درآمد، به عنوان بهترین فیلم مستند این جشنواره شناخته شد.

در بیانیه هیات داوران شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «واچ داکز» برای فیلم «A157» آمده است: «شاهد انتخاب قدرتمندی از فیلم‌ها بوده ایم که همگی بسیار مناسب و برجسته اند. ما در این چند روز با دنیا و مشکلاتش سفر کرده ایم... از مستند «مدافعان حقوق بشر» محصول کشور چین گرفته تا مستند «فراریان LRA» اما در واقع یک فیلم می‌تواند برنده باشد و فیلمی برگزیده گردید که ما را عمیقاً تحت تاثیر قرارداد و به شخصیت‌هایش نزدیک کرد.»

جشنواره «واچ داکز» مختص فیلم‌های مستند و یکی از مهمترین جشنواره‌های فیلم در زمینه حقوق بشر است.

مستند «A157» تاکنون جوایز بسیاری را در داخل کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، مقاومت، سینما حقیقت و … کسب کرده و پیش از این جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» فرانسه را هم دریافت کرده بود.

شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم حقوق بشر «واچ داکز» از 19 الی 25 آذر ماه در شهر ورشو کشور لهستان برگزار شد.

کد مطلب 3853027

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    نظرات

    • تاج گل فروش IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
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      پاسخ
      سلام دستتون درد نکنه . خیلی مستند غم انگیزی بود. کاش به به زبان های دیگه هم دوبله میشد تا کل دنیا بدونن داعشی ها چه افرادرذلی هستن.

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