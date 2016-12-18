علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا اظهار کرد: قیمت انواع آجیل ازجمله مخلوط، پسته، بادام نخود و کشمش که بیشترین آجیل‌های مصرفی در این شب هستند هیچ نوع تفاوتی با یک ماه قبل نداشته و افزایش قیمت نداریم.

رحمتی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده که بر روی قیمت آجیل و شیرینی نیز تأثیر داشته و حتی در برخی مواقع تا ۵۰ درصد از قیمت‌ها پایین آمده است.

وی افزود: همچنین قیمت انواع مختلف شیرینی نیز نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش‌یافته و این به دلیل آن است که با افزایش قیمت خرید و استقبال اندک از سوی مردم کم شده است.

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان بجنورد بابیان اینکه طی سال‌های اخیر خرید از سوی مردم بسیار پایین آمده و مراکز عرضه نیز خرید خود را محدود کرده‌اند، اظهار کرد: نه‌تنها برای شب یلدا، بلکه برای ایام عید نیز پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت نداشته باشیم.

رحمتی با اشاره به اینکه در آستانه این شب با تقاضای بیشتری روبه‌رو می‌شویم، بیان کرد: تلاش می‌کنیم باثبات قیمت توان خرید مردم را بالا ببریم و شرایط سهل‌تری برای خرید همشهریان فراهم کنیم.