۷ زمین لرزه نقاط مختلف استان بوشهر را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۲.۸ ریشتر ساعت ۱۷ و ۴۷ دقیقه روز یکشنبه شهر سعدآباد در شهرستان دشتستان را لرزاند. مرکز این زمینلرزه در موقعیت۲۹.۶۰ شمالی و ۵۰.۹۸ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۱۸ و ۱۳ دقیقه روز یکشنبه شهر آبپخش در شهرستان دشتستان را لرزاند. مرکز این زمینلرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۹۴ شرقی و عمق ۱۲ کیلومتری زمین اعلام شده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ در شهرستان گناوه را لرزاند. مرکز این زمینلرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۵ شرقی و عمق ۱۳ کیلومتری زمین اعلام شده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۲.۷ ریشتر ساعت ۱۸ و ۳۴ دقیقه روز یکشنبه شهر آبپخش در شهرستان دشتستان را لرزاند. مرکز این زمینلرزه در موقعیت ۲۹.۵۳ شمالی و ۵۰.۹۱ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۲.۶ ریشتر ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ در شهرستان گناوه را لرزاند. مرکز این زمینلرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۹ شرقی و عمق ۲۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۲.۷ ریشتر ساعت ۱۸ و ۴۶ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ در شهرستان گناوه را لرزاند. مرکز این زمینلرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۴ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ در شهرستان گناوه را لرزاند. مرکز این زمینلرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۹ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون گزارشی از خسارات این زمینلرزه مخابره نشده است.
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