به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که انیماتورهای مراکز استانی از وصول نشدن بعضی از اقساط آثار تولیدی خود خبر می دهند و اعتراض می کنند که بودجه هایی که قرار بوده به این مراکز اختصاص یابد به شرکت ها و عوامل حوزه انیمیشن سازی در تهران تعلق گرفته است. به همین مناسبت گفتگویی با علی دارابی معاون امور استان های سازمان صداوسیما داشتیم که در زیر می خوانید.

علی دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی انیماتورها و اینکه بودجه استان ها بیشتر به عقد قرارداد با موسسه ها و شرکت های تولید انیمیشن در تهران اختصاص یافته است، گفت: تاکید ما براین است که در حوزه انیمیشن مثل حوزه های نمایشی و مستند هر کسی در حوزه استان‌ها توانمندی دارد منعی برایش وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: اتفاقا بخش عمده مشکل ما این است که همه ظرفیت ها در تهران است و همه می خواهند آثار خود را با محوریت تهران بسازند بنابراین هنر ما این است که زمینه را فراهم کنیم و از هر کسی که توانمندی فعالیت در حوزه استان ها را داشته باشد استقبال می کنیم.

نهضت انیمیشن سازی در استان ها را کلید زدیم

معاون امور استان های سازمان صداوسیما درباره اعتراض انیماتورها برای انحصار عقد قرارداد با شرکت های مستقر در تهران عنوان کرد: این خبر صحت ندارد. عده ای می گویند اندک پولی که آمده به دیگران اختصاص یافته درحالیکه هنوز بودجه ای به ما تعلق نگرفته است. هنوز هیچ قراردادی بسته نشده است چون تا بودجه ای نباشد نمی توانیم قراردادی ببندیم.

وی با اشاره به جلساتی با رییس رسانه ملی عنوان کرد: ما طی جلساتی با رییس صداوسیما «نهضت انیمیشن سازی» در استان ها را کلید زده ایم و از مراکز استانی خواستیم به ما بیان کنند که اول چه مقدار بدهی دارند، دوم چه آثاری دارند که به دلیل بودجه متوقف شده است و سوم چه ظرفیت هایی را برای تولید انیمیشن دارا هستند و در حال بررسی این گزارش ها هستیم.

برای ما انیماتور تهرانی و غیر تهرانی وجود ندارد بلکه کیفیت مهم است

دارابی تصریح کرد: سازمان صداوسیما بدهی انباشته شده ای نه تنها در حوزه استان ها بلکه در همه بخش ها دارد. ما هم در تلاش هستیم که ابتدا بدهی های خود را تسویه کنیم و به فردی خوش حساب تبدیل شویم.

معاون امور استان های سازمان صداوسیما در ادامه درباره کار با عوامل و شرکت های تهرانی عنوان کرد: برای ما انیماتور تهرانی و غیر تهرانی وجود ندارد بلکه کیفیت کار مهم است. اگر عوامل تهرانی با قیمت هایی که ما می گوییم کاری را برای استان ها بسازند بسیار هم عالی است. ما بنا نداریم که بودجه های خود را دور بریزیم و بگوییم لزوما استانی ها باید انیمیشن بسازند، البته بعضی از استان ها قطب انیمیشن هستند و به طور مثال اکنون در بروجرد شرکت برادران دالوند انیمیشن تولید کرده و به شرکت های آمریکایی هم می فروشند. بحث ما هم این است که بتوانیم در حوزه انیمیشن برندسازی کنیم.

طرحی که با چارچوب های ما سازگاری داشته باشد عملی می شود

وی در واکنش به وظیفه حمایت از ظرفیت های استانی یادآور شد: مسلما اولین وظیفه ما حمایت از تولیدات استانی است اما بدین معنا نیست که راه را برای عواملی که در تهران هستند، ببندیم. به طور مثال اگر شرکت انیمیشن سازی در بروجرد بتواند کاری را در استان دیگری بسازد از نظر ما اشکالی ندارد و اتفاقا ما باید راه را برای رقابت باز کنیم.

دارابی عنوان کرد: وقتی استانی قطب انیمیشن نیست می توان بودجه را در زمینه نقاط قوت آن استان سرمایه گذاری کرد. ما نوعی تقسیم بندی داریم و به طور مثال مشخص می کنیم که ۱۰ استان ظرفیت دارند که به عنوان قطب انیمیشن فعالیت کنند و روی آنها سرمایه گذاری می کنیم.

وی در پایان درباره نحوه همکاری با عوامل ساخت انیمشن در تهران یادآور شد: ما در راستای برنامه های خود فراخوان می دهیم و بعد دیگران طرح های خود را ارایه می کنند، این طرح ها و برآوردهای هزینه ای آنها در کمیته ای بررسی شده و هر یک که با چارچوب های ما سازگاری داشته باشد، عملی می شود.

به گزارش مهر، همچنین به تازگی رییس انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا) در نامه ای به رییس مرکز سیمای ستان‌های صدا و سیما پیگیر این موضوع شده است.