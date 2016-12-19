به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شیروان گفت: در پی وقوع یک فقره آتش‌سوزی در خانه باغ‌های روستای برزلی، دو مرد ۵۳ ساله در این حادثه دچار حریق شده و جان باختند.

سرهنگ مسعود وحیدی اظهار کرد: ساعت ۱ و ۳۰ دقیقه بامداد دوشنبه (بیست و نهم آذرماه) در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره آتش‌سوزی در روستای برزلی این شهرستان، مأموران پاسگاه انتظامی گلیان و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی عنوان کرد: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه، مشخص شد خانه باغ یکی از شهروندان به علت نامعلومی دچار حریق شده و براثر آتش‌سوزی و فروریختن سقف خانه باغ، دو مرد ۵۳ ساله فوت کرده‌اند.

این مقام انتظامی بابیان اینکه با حضور نیروهای آتش‌نشانی، بلافاصله حریق مهارشده، تصریح کرد: علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی بوده که متعاقباً اعلام خواهد شد.

تلف شدن ۱۸ رأس گوسفند در حمله یک قلاده گرگ

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از حمله یک قلاده گرگ به گله گوسفندان و تلف شدن ۱۸ رأس گوسفند خبر داد.

سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر حمله یک قلاده گرگ به یک دامداری در شهرک فرهنگیان شهرستان بجنورد، بلافاصله مأموران به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی افزود: بر اساس شواهد و گزارش مأموران، صاحب احشام گوسفندان خود را برای چرا بیرون از دامداری رها می‌کند که در پی غفلت وی، گرگ به گله حمله و ۱۸ رأس گوسفند را تلف می‌کند.

وی بابیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی نداشت، تصریح کرد: دامداران برای جلوگیری از حمله گرگ‌ها به دام‌ها و احتمال سوءاستفاده سارقان، دامداری‌های خود را به تجهیزات حفاظتی مجهز کنند و مراقبت لازم را در این زمینه داشته باشند.​