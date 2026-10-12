وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته آسمان استان در برخی ساعات قسمتی تا نیمه‌ابری، همراه با غبار رقیق و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت، وزش باد به نسبت شدید تا شدید در سطح استان دور از انتظار نیست و احتمال خیزش گرد و خاک نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و شب، در برخی مناطق استان به‌ویژه نواحی شمالی و شرقی، شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق فراهم است.

نوروزی با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: ایستگاه سرخون با ثبت دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت دمایی مناطق مختلف استان اظهار کرد: بلداجی و شهرکرد به‌عنوان خنک‌ترین نقاط چهارمحال و بختیاری گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق استان، توجه به شرایط جوی و تغییرات احتمالی آن در روزهای آینده ضروری است.