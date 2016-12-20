مکانیزم توزیع شیرمدارس تغییر کرد/دولت مراقب سودجویان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح شیرمدارس که قرار بود از ابتدای مهرماه سال‌جاری آغاز شود با گذشت ۳ ماه از سال تحصیلی هنوز عملیاتی نشده است اما به تازگی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اجرای طرح مذکور به‌زودی آغاز خواهد شد.

در همین راستا یک مقام مسئول دولتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تاکنون اقدامی در این زمینه نکرده است، گفت: قرار شده سازمان مرکزی تعاون روستایی در اجرای این طرح به کمک وزارت آموزش و پرورش بیاید و امیدوار هستیم اجرای آن بزودی عملیاتی شود.

این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، با اشاره به اینکه قرار شده سازمان مرکزی تعاون روستایی در قالب طرح خرید توافقی شیرخام، اجرای طرح شیرمدارس را هم پیگیری کند، اضافه کرد: سازمان مذکور قصد دارد بخشی از شیر مورد نیاز برای اجرای این طرح را از محل خرید توافقی شیرخام تامین کند و بخش دیگر را نیز با افزایش جذب شیرخام پوشش دهد.

وی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ابتدا با منابع خود اجرای طرح را آغاز می‌کند و دولت بعدا اعتبارات لازم را تامین خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته وزارت جهاد کشاورزی به تصویب اعتبار مورد نیاز برای این طرح کمک می‌کرد و مجری طرح نیز وزارت آموزش و پرورش بود، گفت: آموزش و پرورش این بودجه را دریافت می‌کرد، با کارخانجات قرارداد می‌بست و اقدام به توزیع شیر در مدارس می‌نمود.

این مقام مسئول ادامه داد: امسال هم قرار بود طرح به همان شکل اجرا شود اما با گذشت ۳ ماه از سال تحصیلی هنوز این اتفاق رخ نداده است ضمن اینکه الان قرار نیست سازمان مرکزی تعاون روستایی جایگزین آموزش و پرورش در اجرای این طرح شود اما در کنار آنها به عملیاتی شدن طرح کمک می‌کند.

براساس این گزارش، بودجه‌ای که امسال دولت برای اجرای طرح شیرمدارس در نظر گرفته ۶۰۰ میلیارد تومان است، درحالی‌که سال گذشته نیز برای شیر مدارس ۴۵۰ میلیارد تومان مصوب و تنها بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان آن تأمین شد.

طرح شیر مدارس حدود ۱۵ سال است که اجرا می‌شود؛ در قالب طرح شیر مدارس، در طور دوره شش ماهه پائیر و زمستان برای هر دانش‌آموز مجموعا چهارده لیتر شیر در ۷۰ نوبت توزیع می‌شود. به‌گونه‌ای که هر دانش آموز هفته‌ای دو و نیم نوبت و در هر نوبت ۲۰۰ سی سی شیر دریافت می‌کند.

نکته مهمی که در این میان باید مورد اشاره قرار بگیرد آن است که بدلیل کمبود اعتبارات، نحوه اجرای طرح با مسائلی روبرو بوده است.

یک منبع آگاه در این زمینه در گفتگو با مهر اظهارداشت: در اجرای طرح شیرمدارس و تامین محصول مورد نظر برای این کار؛ شرکت‌ها وارد مناقصه می‌شوند و به همین دلیل پایین‌ترین قیمتی که ارائه شود، برنده مناقصه می گردد.

وی اضافه کرد: دولت شرکت‌ها را دعوت به مناقصه و اعلام می‌کند شرکت‌هایی که می‌توانند با فلان مشخصات معین، شیر را در اختیار ما قرار دهند، در این مناقصه شرکت کنند.

این منبع آگاه با بیان اینکه انعقاد قرارداد با دولت برای شرکت‌ها جاذبه دارد چون دولت یک مشتری بزرگ است و شرکت‌ها از فروش محصول‌شان مطمئن هستند، افزود: در این میان چون رقابت بسیار سنگین و بر سر ارزان‌تر فروختن محصول است، بنابراین قیمت به نقطه‌ای که حداقل حاشیه سود را دارد می‌رسد و آنجا متوقف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت شیر مدارس با نرخ بازار تفاوت زیادی دارد و حداقل ۲۰ درصد متفاوت است، افزود: به‌عنوان مثال، سال گذشته قیمت مصرف کننده شیر ۲۰۰ سی سی ۲.۵ تا ۳ درصد چربی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان و قیمت شیر مدارس عرضه شده در مناقصه ۶۰۰ تومان بود.بدیهی است شرکتها پس از برنده شدن در مناقصه، بدلیل پایین بودن حاشیه سودشان، اقداماتی را انجام می دهند تا سود بیشتری کسب کنند و این مساله کیفیت شیری که بدست دانش‌آموزان می رسد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

این منبع آگاه با بیان اینکه برگزاری مناقصه به شکل محدود می‌تواند این مشکل را برطرف کند، گفت: یعنی این امر بین شرکت‌هایی که از همه فیلترهای کیفیتی عبور می‌کنند، برگزار شود ضمن اینکه سال گذشته نیز به همین شکل محدود برگزار شد که اشکال آن کمتر شد اما برای سال‌جاری باید منتظر ماند و دید روش اجرا چگونه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه شرایط و ویژگی‌های کالای عرضه شده در مناقصه باید جزو شروط اصلی کار باشد و این امر کنترل شود، ادامه داد: باید سیستم‌های نظارتی این مساله را کنترل کنند که متاسفانه این سیستم‌ها فعال نیستند چون اگر فعال بودند شیر کم کیفیت در اختیار دانش آموزان قرار نمی‌گرفت.

این منبع آگاه اضافه کرد: در گذشته موردی بوده که «پودر آب پنیر» و «آب» را به جای شیر در این طرح عرضه کرده بودند؛ هر چند که پودر آب پنیر سرشار از پروتئین و ماده‌ای بسیار غنی است اما بهرحال شیر نیست و کلسیم و فسفر ندارد ضمن اینکه این محصول آسیبی به دانش آموزان وارد نمی‌کند.

به گفته وی بنابراین از آنجا که عده‌ای در این زمینه تخلف و از نحوه اجرای طرح سواستفاده می‌کردند، لازم است دولت روش اجرای طرح را تغییر دهد.