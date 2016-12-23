جزئیات ورود تعاون روستایی به اجرای طرح شیر مدارس

حسن رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته آموزش و پرورش از طریق پیمانکارانی که با آنان قرارداد بسته بود، اقدام به اجرای طرح شیر مدارس کرد، اظهارداشت: سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، برای این طرح در نظر گرفته شده بود و امسال نیز، این طرح در اولویت کارهای دولت است.

وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اعلام آمادگی کرده در صورتی که لازم است، به اجرای این طرح ورود کند و عملیات اجرایی آن را عهده‌دار شود، افزود: با توجه به شبکه‌های مویرگی که سازمان مرکزی تعاون روستایی در سطح کشور و استان‌های مختلف دارد، از نظر توانمندی و ظرفیت‌ انجام کار، هیچ مشکلی در این زمینه ندارد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: قراردادهایی بین این سازمان و کارخانجات مختلف وجود دارد که می‌تواند شیر باکیفیت را برای مدارس تامین کند.

رکنی به این پرسش که آیا شیر مورد نیاز برای طرح مذکور از محل خرید توافقی شیرخام تامین می‌شود؟ پاسخ داد: شیر مورد نیاز می‌تواند از این محل تامین شود، یا اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی در این زمینه مستقل از خرید توافقی اقدام کند. آنچه مسلم است برای اجرای این طرح، بیش از ۴۰۰هزار تن شیر مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی برای تسهیل روند انجام این کار اعلام آمادگی کرده است، افزود: در نهایت، دولت تصمیم خواهد گرفت که این سازمان اجرای طرح فوق را بر عهده بگیرد یا خیر؛ این در حالی است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرده‌اند، اما اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی به طرح ورود کند، هنوز قطعی نیست.

رکنی درباره اینکه آیا در صورت موافقت دولت با ورود سازمان مرکزی تعاون روستایی به اجرای این طرح، سازمان فوق جایگزین وزارت آموزش و پرورش خواهد شد؟ گفت: آموزش و پرورش بهره‌بردار طرح شیرمدارس است؛ در واقع به‌عنوان دستگاه متولی دانش‌آموزان از طرح مذکور بهره‌مند خواهد شد.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش باید طرح را در قالب قراردادهای مختلف اجرایی کند که می‌تواند به جای انعقاد چندین قرارداد، طی یک قرارداد کلی با سازمان مرکزی تعاون روستایی، عملیات اجرایی طرح را به این سازمان واگذار کند.