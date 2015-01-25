آموزش و پرورش مازندران ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد/ توزیع شیر در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر عباسپور ظهر یکشنبه در گردهمایی شیر مدارس استان مازندران با اشاره به میزان بدهی این اداره کل گفت: با این حال، حدود ۱۵ میلیارد تومان به شیر مدارس تخصیص داد که این اقدام به خاطر اهمیت و ضرورت این موضوع بوده است.

عباسپور گفت؛ با همه مراقبتها و توجه های کمیته شیر مدارس باز هم نگاههای منفی در رابطه با شیر پاستوریزه وجود دارد که باید تلاش نماییم رفع شود و باید در صدد اجرا شدن کامل و دقیق دستورالعمل توزیع شیرمدارس باشیم چرا که اگر مماشاتی در این باره اتفاق بیفتد آیندگان ما را نخواهند بخشید.

عباسپور افزود؛ مهم این است که برای سلامت جسمی و روحی فرزندانمان اهتمام داشته باشیم. سپس رییس اداره پشتیبانی و تدارکات اداره کل آموزش و پرورش استان خطاب به جمع حاضر گفت؛ همه در قبال سلامت آتی فرزندمان مسئول هستیم چرا که دانش آموزان، فرزندان ما و آینده سازان این کشورند و مراقبتهای بهداشتی حق آنهاست که باید به درستی اعمال شود.

محمدعلی آقاپور رئیس اداره پشتیبانی و تدارکات اداره کل آموزش و پرورش مازندران در ادامه اعلام داشت؛ در سال ۹۳، ۶۰۰ میلیارد تومان برای سطح کشور به شیر مدارس بودجه تخصیص داده شد که حدود ۱۴ میلیارد تومان آن سهم استان مازندران است و با این بودجه قرار شد ۱۰ میلیون عدد شیر پاستوریزه و ۱۷ میلیون عدد شیر استریلیزه در سطح مدارس استان توزیع شود.

آقاپور افزود؛ شرکتهای لبنی تولیدکننده شیر مدارس را رتبه بندی کردیم و طبق دستورالعمل توزیع شیر، آنرا در سطح مدارس پخش می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شیرمدارس در امسال نسبت به سالهای گذشته از کیفیت بهتری برخوردار بود.

وی به مسئولان ذیربط در ادارات تابعه شهرستانها اشاره کرد و گفت؛ باید زنجیره سرد توزیع شیر و سایر موارد دستورالعمل توزیع شیر به دقت رعایت و مورد اهتمام واقع شود.

مازندران در توزیع شیر جزو ۳ استان برتر کشور به شمار می آید

رضا حجازیان نماینده اداره کل استاندارد مازندران در این گردهمایی یادآور شد: کمیته شیر مدارس بصورت مرتب کیفیت شیر را بررسی و ارزیابی می کند و بر آن نظارت دارد و نظارتها نیز بر اساس قوانین و دستور العمل های استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی صورت می پذیرد.

حجازیان بابیان اینکه عوامل مختلفی بر کیفیت نهایی شیر موثر است گفت: در صورتی که کیفیت شیر در مدرسه ای مشکل داشت بطور سریع پیگیری خواهد شد.

وی اضافه کرد: توزیع خوب شیر مدارس به مشارکت جمعی دستندرکاران بستگی دارد حجازیان تصریح کرد؛ حتی اگر زنجیره سرد دچار با مشکل مواجه یا رعایت نشود کیفیت شیر هنگام توزیع کاهش خواهد یافت.

نماینده اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران در کمیته شیر مدارس اعلام داشت؛ استان مازندران در توزیع شیر از جهات مختلف جزو ۳ استان برتر کشور در سنوات اخیر بشمار می آید.

صنایع لبنی تولیدکننده شیر مدارس زیر ذره بین کمیته شیر مدارس هستند

در ادامه حسین زاده نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه اگر دمای نگهداری شیر در چرخه توزیع بویژه برای شیر پاستوریزه رعایت نشود احتمال فاسد شدن آن وجود دارد اهمیت رعایت نکات بهداشتی و استاندارد توزیع شیر تاکید ورزید.

حسین زاده اظهار داشت: تلاش کردیم بهترین کارخانه های لبنی را انتخاب کنیم و با این حال نمونه برداریهای مستمری از شیرهای مدارس بعمل می آوریم بنابراین صنایع لبنی تولیدکننده شیر مدارس زیر ذره بین کمیته شیرمدارس هستند.

روزبه اعتماد دبیر اجرایی انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران هدف از تشکیل کمیته شیر مدارس که به پیشنهاد این انجمن ایجاد شد را توزیع شیر با بهترین کیفیت و ایجاد هماهنگی های لازم بین ادارات ذیربط و مدیران واحدهای لبنی استان عنوان داشت که خوشبختانه بعد از ۶ سال به اهداف خود نزدیک شده است.

اعتماد اعلام داشت: همه سعی ما این است که شیر با عالی ترین کیفیت در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

وی خواستار صرف وقت و هزینه بیشتر همه متولیان و مسئولین شد. اعتماد همچنین درخواست کرد که همه افراد دخیل در این مساله آگاهی های خود را افزیش دهند.

سرانه مصرف شیر به ۳۵ کیلو برای هر ایرانی در سال رسید

علی نصری دبیر اجرایی انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران با اعلام این خبر که سرانه مصرف شیر به ۳۵ کیلو برای هر نفر ایرانی در سال رسید، آن را فاجعه ای برای سلامت آحاد جامعه خواند.

نصری خاطرنشان کرد: اصل مطلب این است که باید شیر و لبنیات مصرف شود تا از مشکلات و هزینه ها و تبعات آتی کاسته شود و همگان باید به این نتیجه برسند.

وی اضافه کرد: باید دانش آموزان را در دوران مدرسه ابتدایی به مصرف شیر عادت دهیم تا در بزرگسالی مشکلی نداشته باشیم.

وی بیان داشت: فرایند تولید- توزیع و مصرف شیر مدارس توسط کمیته مربوطه مرتباً تحت کنترل و نظارت و بازرسی قرار دارد. وی آمادگی انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران را برای پاسخگویی و رفع ابهامات اعلام داشت.

کیفی ترین شیر تولیدی کارخانه های لبنی استان برای شیر مدارس در نظر گرفته می شود

پرویز اردشیری نماینده تعاونی تولیدکنندگان لبنیات استان با بیان اینکه دید جامعه نسبت به شیر پاستوریزه و استریلیزه باید تغییر کند افزود: در اثر تبلیغات سوء در خصوص کیفیت شیر و لبنیات کارخانهای خیلی از واحدهای لبنی به سمت و سوی ورشکستگی سوق یافت.

وی تصریح کرد: شیر سنتی و فله ای دارای بار میکروبی بالایی است و بیماری های مختلفی را موجب می شود.

وی اضافه کرد: در شیر تولیدی کارخانه های لبنی هیچ ماده افزودنی وجود ندارد و می توان گفت کیفی ترین شیر تولیدی کارخانه های لبنی استان برای شیر مدارس در نظر گرفته می شود.

اردشیری نگاه تعاونی تولیدکنندگان صنایع لبنی استان و کمیته شیر مدارس را نگاه خدمتگزاری اعلام داشت.