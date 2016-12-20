به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشکین‌فام امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در طول یک سال گذشته تاکنون، ظرفیت برداشت گاز از پارس‌جنوبی ١٤٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است، گفت: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون، حدود ٩٥ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت برداشت گاز از پارس‌جنوبی افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه در شرایط فعلی، ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران در پارس جنوبی از مرز ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان این هفته نیز، با وارد مدار شدن ردیف دوم پالایشگاه فاز ٢٠ پارس‌جنوبی، میزان برداشت گاز از این میدان مشترک به ٥١٥ میلیون مترمکعب در روز برسد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع برای توسعه کامل پارس‌جنوبی باید ٩١ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود که از سال ٧٧ (آغاز توسعه فازهای پارس جنوبی) تا آذرماه امسال، حدود ٧٠ میلیارد دلار از این رقم برای توسعه فازهای پارس جنوبی هزینه شده است، اظهار داشت: بر اساس برنامه در آینده هم حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیارد دلار دیگر برای توسعه فازهای باقیمانده پارس‌جنوبی هزینه خواهد شد.

وی کل تولید میدان گازی پارس‌جنوبی را تا پایان سال گذشته را حدود ٨٧٩ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و افزود: از محل این گاز برداشت‌شده تاکنون، حدود ٣٧٨ میلیارد دلار درآمد عاید کشور شده که حدود چهار برابر سرمایه‌گذاری انجام شده برای توسعه پارس‌جنوبی است.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت و گاز پارس با یادآوری اینکه سال ٩٤ در مجموع ١٣١ میلیارد مترمکعب گاز از پارس‌جنوبی برداشت شد که از محل این برداشت، ٤٦ میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور ایجاد شده است، تبیین کرد: در مجموع پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده، با تکمیل توسعه فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲ تا ۲۴ پرونده توسعه این میدان مشترک گازی با قطر بسته شود.

به گفته مشکین‌فام، با فرض گاز ٢٥ سنتی و میعانات گازی ٥٠ دلاری؛ با تکمیل فازهای پارس‌جنوبی روزانه ٢٧٢ میلیون دلار معادل ٩٠ میلیارد دلار در سال درآمد برای کشور ایجاد خواهد شد.

فرصت ۳ ماهه گازی ایران به هندی‌ها

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در ادامه در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات گازی با شرکت ONGC هند برای توسعه میدان فرزاد B، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال وضعیت مذاکرات با هندی‌ها برای توسعه فرزاد B تعیین تکلیف شود که یا با آنها به توافق برسیم و یا به سراغ سایر شرکت‌های علاقه‌مند به توسعه این میدان گازی برویم.

وی با بیان اینکه تاکنون شروطی از سوی ایران و هند برای توسعه این میدان گازی در خلیج‌فارس مطرح شده است، تصریح کرد: از نظر وضعیت فنی، توسعه میدان فرزاد با پارس‌جنوبی از نظر پیچیدگی‌های فنی، فشار و میزان گوگرد گاز متفاوت است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه میدان فرزاد بر خلاف پارس‌جنوبی فاقد میعانات و یا مایعات گازی قابل توجهی است، اظهار داشت: هم اکنون تعیین مدل اقتصادی مهمترین محور گفتگو با طرف هندی برای نهایی کردن قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد B است.

تولید گاز ایران-قطر برابر می‌شود

مشکین‌فام همچنین درباره زمان‌بندی برابر شدن تولید گاز ایران و قطر در پارس‌جنوبی، گفت: هم اکنون ایران حدود ۵۰۰ تا ۵۱۵ میلیون مترمکعب گاز در پارس‌جنوبی تولید می‌کند که تا پایان سال آینده این ظرفیت از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه هم اکنون قطر بخش عمده‌ای از گاز تولیدی خود را روانه طرح‌های تولید LNG می‌کند، تاکید کرد: به عبارت دیگر با نوسان قیمتی در بازار LNG حجم تولید گاز قطر در پارس‌جنوبی هم تغییر می‌کند؛ اما ایران هیچ‌گونه محدودیتی برای تولید و عرضه گاز ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید گاز قطر در محدوده ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز است، یادآور شد: سال آینده تولید گاز ایران نه تنها با قطر برابر می‌شود که حتی امکان جلوافتادگی گازی از قطری‌ها در تولید روزانه گاز در پارس‌جنوبی وجود دارد.

وی با اشاره به منتفی شدن طرح‌های تولید هلیوم در پارس‌جنوبی، تاکید کرد: پس از انجام مطالعات تولید هلیوم در پارس جنوبی، نتیجه مطالعات به هیات مدیره شرکت نفت ارسال شد و در نهایت هم اکنون، طرح تولید هلیوم در پارس‌جنوبی جر برنامه‌های اولویت‌دار نیست.

مشکین‌فام در پایان از حفظ و نگهداشت و بهره‌برداری فازهای پارس‌جنوبی و اجرای طرح‌های تقویت فشار به عنوان دو برنامه محوری توسعه پارس‌جنوبی در قالب برنامه ششم توسعه یاد کرد و خاطرنشان ساخت: در مجموع یک سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای حفط، نگهداشت و تقویت فشار گاز در پارس‌جنوبی انجام می‌گیرد.