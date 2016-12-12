رکورد تولید گاز در پارس جنوبی شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود موج سرما به برخی از استان های شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور، رکورد جدیدی برای تولید گاز شیرین در پالایشگاه‌های پارس جنوبی به ثبت رسید.

بر این اساس هم اکنون ظرفیت تولید گاز غنی به حدود ۴۷۰ میلیون مترمکعب در بخش بالادستی پارس جنوبی و ظرفیت تولید گاز شیرین در پالایشگاه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی به حدود ۴۶۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

مسعود حسنی، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به ثبت رکورد جدید تولید گاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی، گفت: در طول ۲۴ ساعت گذشته تاکنون حدود ۴۶۵ میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه‌های ساحلی این میدان مشترک گازی شیرین سازی و به شبکه سراسری تزریق شده است.

از سوی دیگر همزمان با افزایش تولید گاز شیرین در پالایشگاه‌های پارس جنوبی، تولید گاز غنی در فاز ۱۹ به عنوان یکی از فازهای آماده بهره برداری این میدان مشترک گازی با قطر به حدود ۴۲ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

حمیدرضا مسعودی مجری فاز ١٩ پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به بهره‌برداری از سکوی ١٩A و برداشت روزانه حدود ۴۲ میلیون متر مکعب گاز این فاز از پارس جنوبی، گفت: تاکنون در کنار سه سکوی دریایی، سه ردیف شیرین سازی گاز در پالایشگاه ساحلی فاز ۱۹ پارس جنوبی راه‌اندازی شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از مجموع ۴۲ میلیون مترمکعب تولید گاز غنی پس از انجام مراحل فرآورشی روزانه حدود ۳۷ میلیون مترمکعب گاز به خط لوله ششم سراسری تزریق می‌شود، اظهار داشت: از بدو راه اندازی فاز ۱۹ پارس جنوبی تاکنون حدود ۲۵۴ میلیون مترمکعب گاز و ۵ میلیون بشکه میعانات گازی تولید و عرضه شده است.

علاوه بر این، شرکت ملی نفت ایران هم از افزایش تولید گاز در فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تا سقف ۴۳ میلیون مترمکعب در روز خبر داده و اعلام کرده است: هم اکنون تولید گاز از سکوی فاز ۱۸ وانتقال آن برای شیرین سازی به پالایشگاه ساحلی آغاز شده است.

محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس هم با بیان اینکه ۱۰ روز آینده (پایان آذر ماه) برداشت گاز از پارس جنوبی به ۵۱۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد، گفته است: هم اکنون سهم پارس جنوبی در تامین گاز کشور به حدود ۶۲ درصد رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به برداشت با ظرفیت کامل گاز از سکوهای ۲۱ و ١٨B تا پایان آذر ماه امسال، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از سکوهای فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ تا پایان امسال برداشت گاز از پارس جنوبی به بیش از ۵۴۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد.

به گزارش مهر، پیش بینی می‌شود با تحقق برنامه تولید روزانه ۵۴۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی، تولید روزانه گاز ایران و قطر در این میدان مشترک برابر شود.