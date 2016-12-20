۹ نامزد بخش ویژه افغانستان جایزه جلال آل احمد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، داوران این بخش، شامل شهریار عباسی (نویسنده)، مجید قیصری (نویسنده) و ابراهیم زاهدی‌مطلق (نویسنده و روزنامه‌نگار) عناوین ۵ نامزد رمان و ۴ نامزد داستان کوتاه بخش ویژه افغانستان را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، در میان رمان‌های چاپ شده در ۸ سال گذشته (همزمان با ادوار گذشته جایزه جلال) چارگِردِ قلاگشتم، نوشته محمداعظم رهنورد زریاب، سینماگر شهر نقره، نوشته آصف سلطان‌زاده، گرگ‌های دَوَندَر نوشته احمد ضیاء سیامک هروی، ریسمان شنی، نوشته خسرو مانی و ناشاد (سیاسر)، نوشته محمدحسین محمدی نامزدهای بخش ویژه افغانستان در حوزه رمان هستند.

داوران این بخش، همچنین در حوزه داستان کوتاه، به وقت بخارا، نوشته وسیمه بادغیسی، بادیگارد، نوشته حبیب صادقی، خروسان باغ بابر، نوشته حسین فخری و کابل جای آدم نیست، نوشته سیدعلی موسوی را نامزد دریافت جایزه بخش ویژه افغانستان معرفی کرده‌اند.

ادآور می‌شود، مرحله اول داوری و انتخاب نامزدهای بخش افغانستان به عهده اتحادیه ناشران و نویسندگان افغانستان بوده است که در این بخش، آثار هر نویسنده افغانستانی در هر جای دنیا که به زبان فارسی نوشته و منتشر شده، با نظر این اتحادیه به داوران بخش ویژه افغانستان معرفی شده است.

مراسم پایانی نهمین جایزه جلال آل‌احمد، عصر شنبه ۴ دی‌ماه از ساعت ۱۵ در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود و برگزیدگان و تقدیری‌های سه بخش رمان و داستان بلند، داستان کوتاه و مستندنگاری معرفی خواهند شد. همچنین از میان ۹ اثر نامزد شده در بخش ویژه افغانستان که امسال برای اولین بار به جایزه جلال اضافه شده، رمان‌ها و داستان‌های کوتاه این کشور در طول ۸ سال گذشته برگزیده یا تقدیر خواهند شد.