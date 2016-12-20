صدور دو حکم انتصاب در جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تدارکات پزشکی و معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، تا پیش از صدور حکم رئیس جمعیت هلال احمر، به صورت سرپرست اداره می شدند.
انتصاب معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر
رئیس جمعیت هلالاحمر در حکمی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی این جمعیت را منصوب کرد.
دکتر سید امیرمحسن ضیائی در حکم انتصاب دکتر حسن صفاریه به عنوان معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر آورده است: نظر به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی؛ به موجب این حکم به عنوان «معاون بهداشت، درمان و توانبخشی» منصوب میشوید.
در این حکم آمده است: از آنجا که این معاونت در راستای اهداف و وظایف بهداشتی و درمانی مندرج در اساسنامه جمعیت هلالاحمر در جهت تسکین آلام بیماران و معلولان نقشی ارزنده ایفا میکند، از جنابعالی انتظار دارم ضمن بهرهمندی از رهنمودهای کارشناسان و صاحبنظران، تمام همت، توان و تجارب علمی و اجرایی خود را بهمنظور توسعه و تقویت خدمات پیشگیرانه، بهداشتی، درمانی و توانبخشی در داخل و با انسجام خدمات درمانی در سایر کشورها بهکار گرفته و نظارت، برنامهریزی و مداخله بههنگام در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اضطراری و پیشبیمارستانی در هنگام بروز حوادث و سوانح را در دستور کار خود قرار دهید.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی منصوب شد
رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی دکتر مهدی عبدوس را به سمت مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی منصوب کرد.
دکتر سیدامیرمحسن ضیائی در حکم دکتر مهدی عبدوس آورده است:« سر و سامان دادن، انضباط بخشی، بهره وری، کار و تلاش، برنامه ریزی و نظارت و حرکت به سمت رشد و تعالی مجموعه شرکت های تابعه، حل مشکلات آن ها، رفع موانع تولید محصولات و خدمات دارویی، ایجاد همدلی و هماهنگی فیمابین شرکت ها، چابک و بهینه سازی نیروی انسانی و انجام دقیق و به موقع تکالیف مجمع عمومی سازمان تدارکات پزشکی از جمله وظایف مورد اکید است.
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