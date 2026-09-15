ایرج عبدی سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر، در حکمی ایرج عبدی را به عنوان سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر، منصوب کرد.

متن این حکم انتصاب به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

نظر به تعهد شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

از آنجا که معاونت مذکور در راستای اهداف و وظایف بهداشتی و درمانی مندرج در اساسنامه جمعیت هلال احمر در جهت تسکین آلام بیماران و معلولین نقشی ارزنده ایفا می‌نماید، لذا اهم انتظارات از جنابعالی به شرح ذیل خواهد بود:

اهتمام بر اجرای وظایف مربوط به امور بهداشتی، درمانی و توانبخشی مندرج در اساسنامه جمعیت

برنامه ریزی در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی امور مرتبط با حوزه های بهداشتی، درمانی، دارویی و توانبخشی

برنامه ریزی جهت مداخله به هنگام و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی اضطراری و پیش بیمارستانی در زمان بروز حوادث

برنامه ریزی و نظارت بر تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی و توانبخشی در داخل و خارج از کشور با اولویت استفاده از ظرفیت‌های داخلی جمعیت هلال احمر

اهتمام جدی به توسعه و اجرای برنامه های توانبخشی جهت تسکین آلام بیماران و معلولین با توجه به تکلیف قانونی و قدمت خدمات جمعیت در این زمینه

پیشبرد برنامه ها و سیاست‌های معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی همسو با برنامه های پنج ساله جمعیت

ساماندهی سیستم یکپارچه و جامع نظارت و ارزیابی مراکز سلامت در داخل و خارج از کشور

امید است با استعانت از خداوند متعال در جهت رسیدن به اهداف ماندگار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گام های اساسی برداشته و با فصل الخطاب قراردادن فرامین رهبر شهید و فقید انقلاب اسلامی به ویژه بیانیه گام دوم وتلاش در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (دامت برکاته) با ادامه مسیر، در سایه همدلی، هم افزایی و همراهی مدیران و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در انجاموظایف پیروز و سربلند باشید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

پیرحسین کولیوند