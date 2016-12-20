کشف ۴ میلیارد اشیاء قیمتی سرقتی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ جواد صفایی با اعلام این خبر گفت : در پی دریافت یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج ، مبنی بر سرقت اشیاء قیمتی از صندوق عقب خودرو یک عتیقه فروش در شهرک جهان نما شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی البرز قرار گرفت.

وی افزود : در تحقیقات اولیه از مالباخته مشخص شد که مقادیر زیادی از اموال وی به مبلغ تقریبی چهار میلیارد ریال به سرقت رفته است.

سرهنگ صفایی گفت : در بررسی از محل کسب مالباخته و بازبینی فیلم دوربین های مداربسته و تطبیق تصاویر چهره دو نفر با مشخصات افرادی که دارای سوابق کیفری بودند ، در نهایت محرز شد که افراد شناسایی شده در تصاویر همان سارقانی هستند که اقدام به سرقت اموال شاکی کرده اند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: با هماهنگی مقام قضائی مخفیگاه متهمان شناسایی و در بازرسی از آن جا چهار میلیارد ریال اموال مسروقه اعم از ساعت روکش طلا، قالیچه قیمتی دستباف، دسته چک، تعداد ۹۵۰ عدد انگشتر نقره نگین دار اعم از عتیق، فیروزه، برلیان و سنگ های قیمتی و نقره جات اعم از زنجیر ، ساعت نیم طلا، تسبیح های قدیمی و قیمتی و ... کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز در خاتمه گفت : متهمان تحت بازجویی های ماموران و در مواجهه با قرائن و مستندات موجود به جرم خود مبنی بر سرقت اشیاء قیمتی از صتدوق عقب خودرو مالباخته اعتراف کردند که با دستور مقام قضائی هر دو متهم روانه زندان شدند