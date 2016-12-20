به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری تنگستان، عادل دهدشتی در جلسه شورای آموزش و پرورش تنگستان ضمن تسلیت درگذشت فرمانده سپاه امام علی (ع) تنگستان اظهار داشت: متاسفانه حادثه ناگوار درگذشت سرهنگ ملاکی همه را آزرده خاطر و ناراحت کرد، غم از دست دادن و تاثر فقدان وی، سپاه و همه مردم شهرستان را در اندوه فرو برد.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند این فرمانده در سطح شهرستان تنگستان افزود: وی در بین مردم و از بدنه جامعه بودند و گرچه یک فرمانده نظامی بود اما رویکردی اجتماعی و همراه با مردم داشت که محبوبیت وی را دو چندان کرده بود.
فرماندار تنگستان با اشاره به مشکلات مدارس کار و دانش و فنی و حرفهای سطح شهرستان ادامه داد: در تعمیر و تجهیز مدارس در سطح شهرستان با مشکل روبرو هستیم.
وی ادامه داد: در کمیته برنامهریزی شهرستان توزیع اعتبارات برای این مسئله را در اولویت گذاشتهایم و مطمئنا نگاه مدیریت عالی استان به آموزش و پرورش و توجه ویژه ایشان در این زمینه و همچنین علاقمندی به آموزش و پرورش در سطح شهرستان، میتواند به این بخش کمک زیادی کند.
دهدشتی با بیان اینکه فرمانداری تنگستان در همه موضوعات با آموزش و پرورش تعامل خوبی دارد، افزود: نه تنها در بحث اعتبارات بلکه در همه موضوعات سعی خواهیم کرد با آموزشوپرورش تعامل داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید با حضور در بین معلمان و دانشآموزان و بدنه آموزش و پرورش بتوانیم باعث رشد و اعتلای شهرستان شویم، بیان کرد: یکی از الزامات فرمانداری در بحث زیر ساختها، تجهیز مدارس و امکانات اولیه در شهرستان است که تلاش خواهیم کرد بتوانیم این مهم را با توجه به اعتبارات و نیازها به سرانجام برسانیم.
فرماندار تنگستان اضافه کرد: درکمیته برنامهریزی سالجاری شهرستان اعتبارات خوبی در قالب تعمیر و تجهیزات مدارس متصور شدیم که امیدواریم درآینده نزدیک با تخصیص اعتبارات شاهد تحرک وپویایی درسطح شهرستان باشیم.
این مسئول با اشاره به مشکلات پنج مدرسه تخریبی کار و دانش و فنی و حرفهای در سطح شهرستان تنگستان گفت: در اولین فرصت از مدارس تخریبی بازدید کرده و با توجه به اولویتبندی و بر مبنای تخریب آنها برای طرح در کمیته برنامهریزی سال آینده مطرح تا بتوانیم اعتباراتی برای بازسازی آنها لحاظ کنیم.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه باید از کمک خیرین برای بازسازی مدارس استفاده شود، عنوان داشت: باتوجه اینکه در ایام گذشته نیز از کمک خیرین برای بازسازی مدارس در سطح شهرستان استفاده شده است امیدواریم بتوانیم در این مدارس هم از کمک خیرین استفاده کنیم.
وی با اشاره به پیشنهاد استفاده از تجهیزات قدیمی فنی و حرفه ای در مدارس کار و دانش و فنی و حرفهای شهرستان بیان کرد: پیشنهاد استفاده از تجهیزات قدیمی فنی و حرفهای نظر خوبی است که مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنگستان این موضوع را پیگیری کرده تا اگر این وسائل قابلیت استفاده دارند در فضای آموزشی از آنها استفاده شود
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