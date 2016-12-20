منازعه سوریه راه حل نظامی ندارد / تاکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ در مسکو روسیه نشست سه جانبه ای داشته و در خصوص موارد زیر توافق کردند:

۱. ایران، روسیه و ترکیه بر حمایت کامل خود از حاکمیت، استقلال، یکپارچگی و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه به عنوان یک دولت چند نژادی، چند مذهبی، غیرفرقه ای و دمکراتیک تاکید می کنند.

۲. ایران، روسیه و ترکیه متقاعدند که منازعه سوریه راه حل نظامی ندارد. آنها بر نقش سازمان ملل متحد در تلاش ها برای حل این بحران بر طبق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل صحه می گذارند. وزرای خارجه هم چنین تصمیمات گروه بین المللی حمایت از سوریه را مورد توجه قرار می دهند. آنها تمامی اعضای جامعه بین المللی را ترغیب می کنند تا با حسن نیت به منظور رفع موانع در مسیر اجرای توافقات مندرج در این اسناد همکاری کنند.

۳. ایران، روسیه و ترکیه تلاش های مشترک در حلب شرقی که موجبات تخلیه داوطلبانه غیرنظامیان و عزیمت سازمان یافته معارضه مسلح را فراهم کرد، مورد استقبال قرار می دهند. وزرای امور خارجه هم چنین از تخلیه نسبی غیرنظامیان از فوعه، کفریا، زبدانی و مضایا استقبال می کنند. آنها متعهد می شوند تضمین کنند که این فرایند بدون وقفه و به نحوی ایمن تکمیل شود. وزرای امور خارجه از نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت در کمک به اجرای این تخلیه تشکر می کنند.

۴. وزرای امور خارجه بر اهمیت گسترش و تعمیم آتش بس، دسترسی بدون مانع بشردوستانه و جابجایی آزاد غیرنظامیان در سراسر کشور سوریه توافق دارند.

۵. ایران، روسیه و ترکیه آمادگی خود را برای تسهیل و ایفای نقش به عنوان ضامنین موافقتنامه ای که با مذاکره بین دولت سوریه و معارضه در آینده حاصل خواهد شد، ابراز می کنند. آنها از دیگر کشورهایی که بر وضعیت میدانی نفوذ دارند، دعوت می کنند تا همین کار را بکنند.

۶. آنها قویا اعتقاد دارند که این موافقت نامه برای ایجاد فضای لازم به منظور از سرگیری فرایند سیاسی بر طبق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت اساسی خواهد بود.

۷. وزرای امور خارجه پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان را برای میزبانی چنین نشستی مورد توجه قرار می دهند.

۸. ایران، روسیه و ترکیه بر عزم خود برای مبارزه مشترک با داعش و النصره و تفکیک بین آنها و گروه های معارض مسلح تاکید می کنند.