هفته بدون درس برای دانش آموزان اردبیل تکمیل شد/تعطیلی مدارس نمین

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از اواخر هفته گذشته سرمای استخوان سوزی را در استان اردبیل حاکم کرده است، موجب اعلام تعطیلی مکرر مدارس شد.

بطوریکه از روز پنج شنبه هفته گذشته دانش آموزان بسیاری از مناطق استان روی کلاس درس را ندیده‌اند و والدین نیز نگران جبران برنامه عقب مانده تحصیلی فرزندان خود هستند.

تداوم برودت هوا که مدارس نوبت بعدازظهر را نیز در این مدت به تعطیلی کشانده اینبار به روز هفتم رسید.

بر اساس اعلام آموزش‌وپرورش استان در روز چهارشنبه یک دی‌ماه مدارس سری قبل از شهر اردبیل و نمین در مقطع پیش‌دبستانی به علت بارش برف و برودت هوا تعطیل اعلام شده است.

با احتساب تعطیلی مدارس در دو روز پنج شنبه و جمعه اغلب دانش آموزان مقطع ابتدایی و پیش‌دبستانی اردبیل به مدت ۹ روز از درس و مدرسه دور مانده‌اند.