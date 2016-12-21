به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محسن نریمان درباره ضرورت ایجاد شهرهای جدید در کشور، گفت: تحولات جمعیتی کشور از پنج دهه گذشته تاکنون، بیانگر رشد سریع جمعیت و به موازات آن تسریع روند شهرنشینی بوده است و حجم بالای تقاضای مسکن در شهرها که روز به روز بر آن افزوده می‌شود، عملا تأمین زمین شهری مورد نیاز در داخل شهرها را با مشکل مواجه ساخته و هزینه‌های هنگفتی را به بار آورده است.

نریمان ادامه داد:تأمین زمین برای ساخت مسکن به عنوان مسئولیتی خطیر بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قطعا باید از اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین و خصوصا ایجاد شهرهای جدید به عنوان مهم‌ترین سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی نام برد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این‌باره تأکید کرد: شهرهای جدید در کشور با هدف اسکان، ایجاد اشتغال و همچنین کاهش بار جمعیتی و فعالیتی کلان‌شهرها احداث شده‌اند. این‌ شهرها با برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده، نزدیک به شهرهای مادر و مراکز صنعتی و اقتصادی با در نظر گرفتن تأمین تمامی امکانات شهروندی، مکان یابی و ایجاد شده‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن اشاره به شرح وظایف این شرکت اعلام کرد: شرکت عمران مسئولیت ساخت شهر را بر عهده دارد و مسکن‌سازی پس از ایجاد شهر، توسط بخش خصوصی و یا بخش‌های سازمانی و حمایتی دولت صورت می‌گیرد، از این رو در حال حاضر هدف ارتقا سطح شهرهای جدید کشور به سمت شهرهای نوین، هوشمند و سبزاست.

وی اظهار داشت:در نظر داریم با احداث شهرهای جدید در قالب استانداردهای بین المللی، از جدیدترین فناوری‌های صنعت ساختمان در زمینه طراحی و تأمین انرژی‌های پاک و برگشت‌پذیر بهره ببریم.

این مقام مسئول ساماندهی سیستم حمل و نقل در شهرهای جدید را از دیگر اهداف تعیین شده برای تأمین رفاه شهروندان در این مناطق نام برد و گفت: بنا داریم شهرهای جدید ریل پایه را گسترش دهیم تا ساکنان این شهرها در کمال امنیت و آرامش و در کوتاه‌ترین زمان و همچنین با کمترین هزینه به فعالیت‌های خود برسند.

نریمان افزود: در سال‌های گذشته که بحث احداث مسکن مهر در شهرهای جدید مطرح شد، ۲۰ درصد از واحدهای مسکن مهر کل کشور یعنی بیش از ۴۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید جانمایی شد که شرکت عمران شهرهای جدید علاوه بر تأمین نیازهای ساکنان شهرهای جدید، مسئولیت نظارت و راهبری برتکمیل واحدهای مسکن مهر را نیز عهده‌دار شد.