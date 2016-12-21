مشکلی برای برگزاری کنسرت‌ در استان بوشهر وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: خوشبختانه استان بوشهر در اجرای برنامه‌های هنری از خیلی کلان‌شهرها جلوتر است و هیچ مشکلی در اجرای کنسرت‌ها وجود ندارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر با اشاره به برگزاری کنسرت شجریان در بوشهر، خاطرنشان کرد: از حضور آقای شجریان در استان استقبال می‌کنیم ولی هر کاری بدون برنامه با مشکل مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه زمان دریافت هر مجوزی طبق قانون دفتر موسیقی ۲۰ روز قبل از اجرا است، ادامه داد: کسانی که شایعه‌سازی می‌کنند و فرهنگ و ارشاد را که در این دو سال تلاش زیادی برای برنامه‌های هنری داشته مورد توهین قرار می‌دهند بی‌انصافی است.

ماحوزی افزود: برنامه‌های موسیقی با نظر انجمن موسیقی و موسسات برگزار کننده تا آخر سال بسته شده و نمی‌توان برنامه جدید وارد کرد چون حق آنان که چندین ماه در نوبت برگزاری هستند ضایع می‌شود.

وی به برگزاری کنسرت‌های موسیقی در دیگر شهرهای استان اشاره کرد و ادامه داد: شهر بوشهر با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت گنجایش محدودی برای اجرای موسیقی دارد و در حال حاضر هر هفته یک برنامه گذاشته شده است؛ شهرهای دیگر استان هم ظرفیت خوبی دارند که از این ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.