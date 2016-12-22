به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر یاراحمدی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی دومین جشنواره فجر استانی سی‌پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اظهار داشت: بوشهر برای دومین سال متوالی میزبان سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه سال جاری خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخش استانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بستر مناسبی برای رشد و افزایش سطح کیفی آثار تولیدی هنرمندان استان‌های میزبان خواهد بود افزود: دومین جشنواره فجر استانی سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بوشهر با حضور یک نمایش خارجی برگزار خواهد شد.

اجرای یک نمایش خارجی و ۶ نمایش ایرانی

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر از حضور شش نمایش ایرانی در این جشنواره خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مردم هنر دوست و علاقمندان به هنر فاخر نمایش از این نمایش‌ها که مطرح‌ترین آثار تئاتری کشور خواهد بود استقبال کنند.

یاراحمدی علاوه بر اجرای یک نمایش خارجی و ۶ نمایش ایرانی در دومین جشنواره فجر استانی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های تخصصی تئاتر خبر داد و بیان کرد: در حاشیه این جشواره کارگاه آموزشی « قابلیت‌های صنایع روز و استفاده از آن در طراحی نمایش» توسط شاهین صیادی کارگردان ایرانی مقیم کانادا برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزش هویت بصری تئاتر

وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزش هویت بصری تئاتر توسط سید ابراهیم حسینی خبر داد و گفت: سی و چهار گروه نمایشی در استان بوشهر در قالب طرح استقرار گروه‌های نمایشی ثبت شده که انتظار می‌رود با شرکت در کارگاه‌های نمایشی پیش‌بینی شده در این جشنواره اطلاعات خود و اعضایشان را بروز کرده بهره ببرند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره با اشاره به فعالیت شعبه بوشهر کانون ملی منتقدین بیان کرد: جلسات نقد و بررسی حضوری نمایش‌ها با حضور مهدی نصیری رئیس هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران نیز از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در دومین جشنواره فجر استانی سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بوشهر است که برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به محل اجرای نمایش‌های دومین جشنواره فجر استانی سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مجموعه تئاتر شهر بوشهر واقع در مجتمع فرهنگی و هنری گفت: جدول کامل اجرای این نمایش‌ها و نیز کارگاه های اموزشی یکشنبه پنجم دی ماه طی نشستی با مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی و دبیر سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و مدیر امور استان های مرکز قطعی خواهد شد.