سیاسی تلقی کردن منشور حقوق شهروندی جفا به کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری پیش از ظهر پنج شنبه در همایش حقوق شهروندی که در محل دانشگاه پردیس خواجه نصیر دانشگده تربیت معلم کرمان برگزار شد، گفت: مبانی دینی حقوق شهروندی برای همه روشن است و ما مفتخریم کتاب آسمانی قرآن آخرین کتاب منشور ذات الهی برای سعادت انسان و زندگی بشر تا قیام قیامت است.

وی افزود: موضوع کتاب آسمانی انسان کامل است و جالب اینکه انسان نماد بیرونی قرآن است به گونه ای که با توجه به ظرفیت های وجودی انسان می تواند به قله اسماء جمال خداوند نزدیک شود.

وی ادامه داد: ما مفتخریم پیرو پیامبری هستیم که قبل از عصمت پیام آور برای دفاع از حقوق مظلومان بود و پیرو امیرالمومنین علی (ع) هستیم که در حین شهادت دنبال حفظ حقوق قاتلشان بوده که بیانگرپایبندی امام به رعایت حقوق شهروندی است.

وی با اشاره به اینکه حاکمان و قدرتمندان اندک مسئله ای را بهانه ای برای محدود کردن حقوق شهروندان قرار می دهند، اظهار کرد: امام علی (ع) به حقوق قاتلش به عنوان یک حقوق انسانی و شهروندی نگاه کرد این سقف حقوق شهروندی است.

حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: مفتخریم پیشوایان و انقلابیونی داشته ایم که برای استیفای حق آزادی، استقلال، عزت ملی، تعیین سرنوشت و حقوق شهروندی هستی بر کف نهاده اند.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی چند روز قبل توسط ریاست جمهوری منتشر شد، افزود: منشور حقوق شهروندی تجمع معارف قرآنی، معارف فقه اسلامی و عصاره قانون اسلامی بوده و افتخار ارزشمند انقلاب اسلامی تلاش به اجرای آن است.

وی گفت: پشتوانه این منشور فصل سوم قانون اساسی است که دارای ۲۱ عنوان و ۱۲۰ ماده حقوقی متکی به قوانین است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی یکی از وعده های رییس جمهور در مناظره های انتخاباتی ایشان بوده است، اظهار کرد: دکتر روحانی از ابتدای ریاست جمهوری یک تیم حقوقی در راستای منشور حقوق شهروندی تشکیل دادند و پیش نویس آن را در سایت گذاشتند به گونه ای که سند منشور حقوق شهروندی ۱۸ بار ویرایش شده است تا از این سند رونمایی شد.

معاون حقوقی رییس جمهور با تأکید بر اینکه ما در سخت ترین شرایط جنگ هم انتخابات را اجرا کردیم، عنوان کرد: ایران یکی از محدود کشوری در خاورمیانه است که ۳۷ سال نظام مردم سالاری، دموکراسی و انتخاب آزاد را تجربه می کند.

شنود مکالمات مردم آمریکا پایمالی حقوق شهروندان

وی با بیان اینکه شنود مکالمات مردم آمریکا پایمالی حقوق شهروندان است، افزود: آمریکا به بهانه جنگ و تروریست مکالمات شهروندان را شنود می کند و حقوق شهروندی را به بوته فراموشی سپرده است.

حجت الاسلام انصاری با اشاره به فرمایشات امام علی (ع) در خصوص حق الناس، گفت: خداوند حق بندگان را بر حق خود مقدم دانسته است و ما مفتخریم چنین مبانی را داریم لذا مبانی حقوق شهروندی به لحاظ حقوقی، فقهی و محتوایی بسیار محکم است.

وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی از لحاظ محتوایی تمام عرصه های روابط اجتماعی را در بر می گیرد و به لحاظ اداری و دستوری باید با همکاری قوه مجریه، استانداران و تمام دستگاه های اجرایی به عنوان یک دستور العمل لازم الاجرا عملی شود.

حجت الاسلام انصاری افزود: رئیس جمهور به سرعت بخشیدن به اجرای منشور حقوق شهروندی تاکید دارد به گونه ای که لوایح را به مجلس ارائه می دهد تا با اجرای این منشور فضای حقوقی تر، مهربان تر و سالم تر در تعاملات اجتماعی میان شهروندان و دولت و شهروندان با هم شکل گیرد.

ایران با آمریکا مقابله به مثل می کند

وی با اشاره به تلاش های دولت در انتشار سند منشور حقوق شهروندی، اظهار کرد: برجام در حقیقت اقدام بزرگی در جهت استیفای حقوق شهروندان بود به گونه ای که برجام توانست سلامت روحی و امنیت فکری را به جامعه ایران برگردانند.

حجت الاسلام انصاری اظهار کرد: آمریکا در انجام تعهداتش بد عهدی می کند، جمهوری اسلامی با هر بد عهدی مقابله به مثل خواهد کرد و نمی گذارد حقوق شهروندانش پایمال شود.

سیاسی تلقی کردن منشور حقوق شهروندی جفا به کشور است

وی ادامه داد: برخی با انتشار سند حقوق شهروندی بد حال شدند و ما خواستار کمک مردم در تکمیل این سند هستیم ولی سیاسی تلقی کردن آن جفا به کشور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آثار برجام بر نفت و در بازار اوپک، گفت: تولید نفت از نزدیک دو میلیون بشکه در روز به چهار میلیون بشکه در روز رسید به گونه ای که الان صادرات نفت از ۹۷۰ میلیون بشکه به دو نیم میلیون بشکه رسیده است.

امید ملی را در نقد مسائل نکشیم

وی افزود: ما در نقد مسائل نباید امید ملی را بکشیم دشمنان ناامیدی مردمان را نشانه گرفته اند به گونه ای که ملت ناامید ملت شکست خورده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: ارائه تصویر ناتوان از دولت و مشوش کردن مسئولان نظام و قوه مقننه جز تخریب بنیان های اقتدار ملی ما چیزی به دنبال ندارد.

حجت الاسلام انصاری با تأکید به اینکه دولت با داشتن حجم تبلیغات تخریبی، مظلوم ترین دولت است، گفت: رسانه ای کامل در اختیار نداریم و گاهی نقدها تخریب کننده است.

وی با اشاره به اقدامات خوب دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: رشد اقتصادی ما منفی ۶.۷ بود که تا پایان سال ۹۳ به مثبت چهار رسید و گزارش رشد اقتصادی در سه ماه اول امسال ۷.۴ است که دو و نیم درصد بیشتر از وعده دولت است.

حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: نرخ تورم در سال ۹۱، ۴۵ درصد بود که الان به هشت درصد رسیده که این یک آرزوی ملی بوده است و باید قدر دانست.

وی گفت: سند اقتصاد مقاومتی، قوی ترین، کارشناسی ترین و شفابخش ترین سند برای دولت است که با تشکل ستاد به خوبی اجرا شد.

اختصاص هشت میلیارد برای مهار آبهای مرزی و نوسازی شبکه های آب

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: دولت با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تامین امنیت غذایی به صحنه آمد و در حال حاضر ۱۸ ماه ذخیره استراتژیک گندم در سیلوها موجود است.

وی با بیان اینکه دولت با بدهی های زیادی مواجه بود و دیون مالی به بانک ها پرداخت می کرد، افزود: امروزه شرکت های بوئینگ و ایرباس امنیت بازار ایران را تا ۱۵ سال آینده تضمین شده می دانند که حاضر است چنین قراردادی را امضا کند.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: هشت میلیارد دلار از دلارهای صندوق توسعه ملی را به اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مهار آبهای مرزی و نوسازی شبکه های آب و برای سلامت در جامعه خرج می کنیم.

وی با اشاره به اینکه شاخص های رشد و مدیریتی در استان کرمان بالا است، اظهار کرد: امیدوارم اولین گزارش عملکرد سند منشور حقوق شهروندی از استان کرمان در مجلس ارائه شود.