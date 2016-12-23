معیار تشخیص حق از باطل معرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی شب گذشته در چهارمین جشنواره شعر رسول مهربانی که در سالن همایشهای بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسرا برگزار شد، با بیان اینکه قرآن کریم از پیامبر اسلام(ص) به عنوان نعمت کبری نام برده است، گفت: محبت و عشق به ایشان وحدت را به دنبال دارد چراکه در منابع دینی از محبت به حضرت محمد(ص) و خاندان ایشان به عنوان منشات وحدت یاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه مودت نسبت به اولیای الهی تطهیر را همگانی میکند، اضافه کرد: محبت به پیامبر اسلام(ص) و خاندان ایشان منشا پاکی جامعه بشر است و هیچ راه دیگری برای رسیدن به سعادت وجود ندارد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: خانه حضرت محمد(ص) بر اساس تحقیق و منابع موجود، خانه حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) بوده به همین علت حکم خانه این بزرگان همانند حکم خانه خداوند متعال است و از این مکان نور معرفت به سراسر دنیا معنکس میشود.
وی از معرفت به عنوان معیار تشخیص حق از باطل نام برد و تصریح کرد: حضرت سلمان گنجینه علم الهی است چراکه عشق به اهل بیت(ع) مسیر علم و معرفت را برای انسان باز میکند.
آیتالله اراکی با اشاره به اینکه معرفت به اهل بیت(ع) دستگیر انسان است، عنوان کرد: افراد بسیاری با ائمه اطهار(ع) آشنایی دارند اما نتوانسته به توفیق عمل برسند چراکه این افراد از درک مفاهیم واقعی فاصله بسیاری دارند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه اساس وحدت جهان اسلام معرفت است، مطرح کرد: بر اساس آموزههای دینی اسلام جامعه ایمانی با رسیدن به وحدت یک درد و همنوا میشود و این وحدت حقیقی از اسرار اسلام بوده که حرکت منسجم جامعه را به دنبال دارد چراکه هیچ مکتب و راهی به جز اسلام توانایی منسجمسازی جامعه بشریت را ندارد.
وی از زحمات دستاندرکاران چهارمین جشنواره شعر رسول مهربانی در راستای برگزاری این جشنواره تقدیر کرد و گفت: شعر آیینی نوعی الهام الهی با محوریت عشق به محمد و خاندان ایشان است که از دنیای دیگر به شاعران منتقل میشود.
آیت الله اراکی، دبیر کل مجمع تقریب از معرفت به عنوان معیار تشخیص حق از باطل نام برد و گفت: حضرت سلمان گنجینه علم الهی است چراکه عشق به اهل بیت(ع) مسیر علم و معرفت را برای انسان باز میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی شب گذشته در چهارمین جشنواره شعر رسول مهربانی که در سالن همایشهای بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسرا برگزار شد، با بیان اینکه قرآن کریم از پیامبر اسلام(ص) به عنوان نعمت کبری نام برده است، گفت: محبت و عشق به ایشان وحدت را به دنبال دارد چراکه در منابع دینی از محبت به حضرت محمد(ص) و خاندان ایشان به عنوان منشات وحدت یاد شده است.
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