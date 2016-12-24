کادر فنی تیم ملی بوکس مشخص شد/ تداوم بایکوت سرمربی روزبهانی!

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی بوکس از ۱۰ دی ماه به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب آغاز خواهد شد. "فرناندز" سرمربی کوبایی تیم ملی نیز ظرف همین هفته خود را به تهران می رساند تا در اولین تمرین دور جدید اردوی تیم ملی حضور داشته باشد.

قرار است تا علیرضا استکی، اصغر اشرفی، همایون امیری و علی مظاهری به عنوان مربیان تیم ملی، سرمربی خارجی را همراهی کنند. این در حالی است که همچنان خبری از اکبر احدی سرمربی سابق تیم ملی بوکس و هدایتگر شخصی احسان روزبهانی نیست و وی همچان در بایکوت کاری به سر می برد.

احدی پس از المپیک ریو به همراه شاگردش احسان روزبهانی در یک نشست خبری پاسخگوی برخی موارد بود که منجر به اختلافات بیشتر وی و فدراسیون بوکس و البته شخص ناطق نوری شد تا جایی که بعید به نظر می رسد شعله این اختلافات در کوتاه مدت خاموش شود. این در حالی است که پس از غیبت احسان روزبهانی در رقابتهای قهرمانی کشور بوکس زمزمه های عدم دعوت وی به تیم ملی نیز به گوش می رسد.