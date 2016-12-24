خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری است و می‌تواند به عنوان قطب گردشگری کشور تبدیل شود.

دریا و ساحل ظرفیت بی‌نظیر گردشگری در استان بوشهر هستند که اینچنین ظرفیتی را در کمترین نقطه کشور می‌توان یافت. این استان دارای بیشترین مرز دریایی با خلیج فارس است.

سواحل استان بوشهر دارای کیفیت بسیار بالایی برای حضور گردشگران و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری هستند که علاقمندان بسیار زیادی نیز در سطح کشور دارند.

در سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر صورت گرفته است ولی تلاش بیشتری باید صورت گیرد که این استان قطب گردشگری دریایی کشور شود.

استان بوشهر در فصل‌های پائیز و زمستان و ابتدای بهار دارای آب و هوای بسیار خوبی برای گردشگری است و در تعطیلات نوروزی شاهد حضور انبوه گردشگران در استان هستیم که گاها جمعیتی در حدود ۵ برابر جمعیت استان بوشهر در مناطق گردشگری استان حضور می‌یابند.

ظرفیت بالای بوشهر برای توسعه توریسم دریایی

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای استان بوشهر در بخش توریسم دریایی اظهار داشت: استان بوشهر آب و هوای بسیار خوبی برای حضور گردشگران در این ایام سال دارد.

ناصر امیرزاده اضافه کرد: امید است تعطیلات هفتگی طوری ساماندهی شود که بوشهر ما هم مقصدی جدید برای گردشگران در این فصل سال شویم.

وی بیان کرد: امسال به منظور فراهم آوردن زمینه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اشتغال‌زایی در استان بوشهر، تسهیلاتی به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به تاسیسات در حال ساخت گردشگری استان پرداخت خواهد شد.

استفاده از لنج‌های چوبی برای گردشگری دریایی

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر افزود: خوشبختانه روند خوبی در زمینه حمایت از بخش گردشگری در دولت تدبیر و امید در حال انجام است که این میزان حمایت در نوع خود بی‌سابقه بوده است و هیچ سالی چنین تسهیلاتی در اختیار سرمایه گذاران حوزه گردشگری قرار نگرفته است.

امیرزاده بر لزوم توسعه گردشگری دریایی تاکید کرد و ادامه داد: لنج‌های چوبی ظرفیتی بی‌نظیر در توسعه گردشگری دریایی در روستاها و شهرهای ساحلی استان بوشهر هستند.

وی گفت: امروزه شاهد هستیم بنا به دلایل ایمنی و یا شاید استفاده از شناورهای مدرن، لنج های چوبی که زمانی رونقی به شهر و دیارمان می‌دادند از رده خارج شده‌اند و گوشه‌ای خاک می‌خورند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بیان کرد: هم صاحبان این لنج‌ها و هم دستگاه‌های مرتبط در حال پیدا کردن راهی برای ساماندهی این لنج ها هستند.

امیرزاده خاطرنشان کرد: یکی از بیشترین کارکردهای این لنج‌ها که بسیاری از اینها نشان از تاریخ دریانوردی این مرز و بوم دارند می‌تواند کارکرد گردشگری باشد.

ایجاد تالار و هتل و رستوران دریایی

لنج‌ها این قابلیت را دارند که تبدیل به رستوران‌های روی آب شوند و با یک نورپردازی شیک و مناسب تبدیل به یک رستوران دریایی منحصر بفرد شوند وی با اشاره به ایجاد لنج هتل اضافه کرد: می‌توان این لنج‌ها را در کنار هم قرار داد و بعد از مرمت کردن و ایجاد خدمات لازم به یک مرکز اقامتی تبدیل کرد و مطمئنا با استقبال بسیار خوبی مواجه خواهد شد. نمونه این کار در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا به وفور یافت می‌شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر به ایجاد لنج رستوران اشاره کرد و افزود: لنج‌ها این قابلیت را دارند که تبدیل به رستوران‌های روی آب شوند و با یک نورپردازی شیک و مناسب تبدیل به یک رستوران دریایی منحصر بفرد شوند.

وی بیان کرد: این لنج‌ها می‌توانند برای تورهای دریایی با علایق خاص مورد استفاده قرار گیرند و گردشگران را برای ماهیگیری، غواصی، شنا و ...به یک تور دریایی یک یا دو روزه در فواصل کوتاه ببرند و گردشگران از زیبایی دریا لذت ببرند.

امیزاده ادامه داد: با تغییرات مناسب در بسیاری از این لنج می‌توان این لنج‌ها را تبدیل به تالارهای دریایی مجلل کرد که بسیاری از مراسمات مردم در این لنج‌ها برگزار شود و مدعوین هم در کنار شرکت در جشن و یا هر مراسمی از دریا لذت ببرند.

تبدیل بوشهر به قطب گردشگری دریایی

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز استان بوشهر در بخش گردشگری اظهار داشت: دریا و ساحل استان بوشهر ظرفیت ممتازی هستند که تلاش داریم گردشگری دریایی را در استان بوشهر گسترش دهیم.

مصطفی سالاری از ایجاد و توسعه دهکده‌های گردشگری ساحلی در استان بوشهر خبر داد و افزود: استقبال بسیار خوبی را از ایجاد دهکده گردشگری بوشهر شاهد هستیم و این دهکده‌ها در چندین نقطه استان بوشهر ایجاد می‌شوند.

وی اضافه کرد: در عرصه گردشگری دریایی فعالیت‌های خوبی شروع شده به طوری که با حمایتی که سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده قرار است سوئیت‌های شناور به عنوان هتل در دریا احداث شود تا بوشهر را به قطب گردشگری دریایی تبدیل کنیم.

استاندار بوشهر بیان کرد: دیلم، گناوه، بندر دلارام دلوار و نایبند عسلویه برای احداث دهکده گردشگری در نظر گرفته شده است و در مناطقی که اقتصاد دریایی سنتی ما مشکل دارد می‌توان به این وسیله استفاده متنوع‌تری از دریا داشت.

وی با بیان اینکه طرح‌های گردشگری دریایی نتایج خوبی در برداشته است، از راه‌اندازی هتل و رستوران دریایی در دهکده دریایی بوشهر خبرداد و افزود: طرح هتل دریایی در این دهکده از سوی بخش خصوصی اجرایی شده که نقش مهمی در این حوزه دارد.

ظرفیت استان بوشهر در عرصه گردشگری دریایی بسیار بالا است و نیاز است که حمایت مناسبی از بخش خصوصی برای توسعه این بخش صورت گیرد و دولت نیز زیرساخت‌های مردم نیاز از جمله راه‌های دسترسی و اسکله‌ها و . . . را ایجاد کند.