تکمیل تحویل واحدهای مسکن مهر فاز ۸ شهر جدید پردیس تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ احمد اصغری مهرآبادی، طی بازدید میدانی از پروژههای شرکت امیرساوالان کومه و پردیس سازان نوید در فاز ۸ شهر جدید پردیس، گفت: الگوی افتتاح در شهر جدید پردیس محله محوری است و تلاش میشود، واحدهای تحویل شده به متقاضیان دارای خدمات روبنایی و زیربنایی باشند.
وی ادامه داد: پیش از افتتاح رسمی این محلهها، هر کدام از آنها به صورت بلوک به بلوک تحویل میشود تا در صورت وجود مشکل تا زمان افتتاح، نواقص اصلاح شوند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با توجه به آماده شدن خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تکمیل بودن بخشی از این پروژهها، تحویل واحدهای آماده تا آخر هفته جاری ادامه مییابد.
مهرآبادی اضافه کرد: پیشرفت فیزیکی شرکتهایی مانند جهاد نصر زنجان و کیادژ پرشین در فاز ۸ شهر جدید پردیس، خوب بوده و در صورت تامین به موقع منابع مالی، واحدهای ساخته شده توسط این شرکت ها در اولویت بعدی واگذاری به متقاضیان هستند.
وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی، پیگیر افزایش تسهیلات وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان است و همچنین قولهای مساعدی در خصوص دریافت یارانه جهت تکمیل آمادهسازی معابر گرفتهایم و نوید خبرهای خوب را در آینده نزدیک به متقاضیان میدهیم.
نظر شما