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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

کنسرت علیرضا عصار یک شب تمدید شد

کنسرت علیرضا عصار یک شب تمدید شد

کنسرت موسیقی علیرضا عصار خواننده موسیقی پاپ یک شب دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت موسیقی علیرضا عصار پس از اعلام تاریخ کنسرتش در هفت و هشت بهمن ماه برای یک روز دیگر تمدید شد.

مدیریت تولید و روابط عمومی موسسه آوای هنر اعلام کرد: «بیش از نود درصد بلیت‌های چهار نوبت کنسرت علیرضا عصار در کمتر از چهار روز از آغاز بلیت فروشی این کنسرت از سوی دوستداران موسیقی خریداری شده و فروش سریع بلیت‌های این خواننده در بهمن ماه باعث شده تا کنسرت علیرضا عصار برای اجرا در روز ششم بهمن نیز تمدید شود.»

علیرضا عصار که بعد از ۶ سال دوری از اجراهای زنده حضوری دوباره در عرصه موسیقی دارد، طی روزهای ششم، هفتم و هشتم بهمن ماه با اجرای قطعات منتخب گذشته و تعدادی از آثار جدیدش تازه ترین کنسرت خود را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند.

کد مطلب 3858327
علیرضا سعیدی

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