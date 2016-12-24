کنسرت علیرضا عصار یک شب تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت موسیقی علیرضا عصار پس از اعلام تاریخ کنسرتش در هفت و هشت بهمن ماه برای یک روز دیگر تمدید شد.

مدیریت تولید و روابط عمومی موسسه آوای هنر اعلام کرد: «بیش از نود درصد بلیت‌های چهار نوبت کنسرت علیرضا عصار در کمتر از چهار روز از آغاز بلیت فروشی این کنسرت از سوی دوستداران موسیقی خریداری شده و فروش سریع بلیت‌های این خواننده در بهمن ماه باعث شده تا کنسرت علیرضا عصار برای اجرا در روز ششم بهمن نیز تمدید شود.»

علیرضا عصار که بعد از ۶ سال دوری از اجراهای زنده حضوری دوباره در عرصه موسیقی دارد، طی روزهای ششم، هفتم و هشتم بهمن ماه با اجرای قطعات منتخب گذشته و تعدادی از آثار جدیدش تازه ترین کنسرت خود را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند.