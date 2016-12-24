حبیب اسماعیلی مدیرعامل شرکت رسانه فیلمسازان که پخش فیلم سینمایی «مشکل گیتی» به کارگردانی بهرام کاظمی را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توقف اکران این فیلم گفت: کارگردان این فیلم قرار بود امروز ۴ دی ماه برای پیگیری کارهای رفع توقف آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برود و قرار بود برخی از اصناف سینمایی او را در این امر همراهی کنند اما منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما به این دوستان گفت که خانه سینما پیگیر این موضوع است و دوستان ما در شورای عالی تهیه کنندگان هم گفتند به حرمت خانه سینما و صحبت منوچهر شاهسواری به وزارت ارشاد نمی روند.

وی افزود: خواسته اصناف سینمایی حل شدن این مشکل برای تمامی فیلم ها است چون هرچند وقت یکبار یک فیلم دچار این مشکل می شود. البته ما معتقدیم که صرفا تبلیغات ماهواره ای باعث رونق سینما نمی شود، برای مثال فیلمی همچون «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی با وجود آنکه تبلیغاتی در ماهواره نداشت توانست به یکی از فیلم های پرفروش سینمای ما تبدیل شود، البته عکس این موضوع هم وجود دارد برای مثال برخی از فیلم ها با وجود تبلیغات ماهواره‌ای زیاد در گیشه موفق نبوده اند.

اسماعیلی بیان کرد: به هرحال به نظرم با فیلم هایی همچون «مشکل گیتی» که در بخش خصوصی تولید شده و کارگردان این اثر بعد از ۷، ۸ سال دوری از سینما آن را با سرمایه شخصی ساخته است، نباید این چنین برخورد شود. باید با چنین افرادی کمی تعامل کرد تا این مشکل حل شود.

این روزها تنها تبلیغات آثار سینمایی از شبکه های ماهواره ای پخش نمی شود بلکه تبلیغات محصولات تجاری نیز پخش می شود حتی چند وقت پیش تبلیغات بانک مرکزی و بانک ملی و همچنین تورهای مسافرتی نیز از شبکه های ماهواره ای پخش شد این تهیه‌کننده با تاکید بر اینکه تبلیغات «مشکل گیتی» از سوی دست‌اندرکاران تولید به ماهواره‌ها داده نشده است، ادامه داد: پخش تیزرهای تبلیغاتی در شبکه های ماهواره ای از سوی صاحبان آثار صورت نمی گیرد و مشکل آنها نیست به نظرم ریشه کن کردن چنین موضوعاتی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات است. به این نکته هم باید اشاره کنم که این روزها تنها تبلیغات آثار سینمایی از شبکه های ماهواره ای پخش نمی شود بلکه تبلیغات محصولات تجاری نیز پخش می شود حتی چند وقت پیش تبلیغات بانک مرکزی و بانک ملی و همچنین تورهای مسافرتی نیز از شبکه های ماهواره ای پخش شد، اما سوال این است که چرا تنها روی تبلیغات آثار سینمایی تمرکز شده است؟ به نظر می‌رسد سینما با محصولات دیگر متفاوت است زیرا اگر با محصولات دیگر برخورد شود، صاحبان آنها، اجناس را در انبار نگهداری می کنند و در نهایت اجناس گران می شوند، اما با توجه به اینکه سینما تاریخ مصرف دارد با آن اینچنین برخورد می شود.

وی عنوان کرد: در حالی که ما برای به نتیجه رسیدن با سینمادارها زحمت ها و رنج های زیادی کشیدیم به راحتی از اکران «مشکل گیتی» ممانعت شد. این موضوع در شرایطی است که آثار بسیاری منتظر اکران هستند. جالب است بگویم که حکم توقف اکران در روز چهارشنبه که آخر هفته است و سینماها رونق پیدا می کنند، داده شد. از طرفی پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بود و ما نمی توانستیم اقدامی انجام دهیم.

حکم توقف اکران در روز چهارشنبه که آخر هفته است و سینماها رونق پیدا می کنند، داده شد. از طرفی پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بود و ما نمی توانستیم اقدامی انجام دهیم مدیرعامل شرکت رسانه فیلمسازان اظهار کرد: ما ضمن اینکه به قانون و قوه قضاییه احترام می گذاریم و می دانیم که آنها به قانون اشراف دارند، خواستار برگزاری جلساتی با حضور مدیران ارشد سینما با مسئولان قوه قضایه هستیم تا یکبار برای همیشه این مساله حل شود. به هر حال مدیران ما نباید این مساله را پشت گوش بیندازند و فراموش کنند تا باعث فرصت سوزی شود.

وی ادامه داد: چند وقت پیش مشابه همین اتفاق برای فیلم سینمایی «سه بیگانه» به تهیه کنندگی مسعود ردایی رخ داد. اکران این فیلم که کارگردان آن به خارج از کشور مهاجرت کرده است متوقف شد اما سوال این است که جرم تهیه کننده این اثر چه بوده است. با این اتفاق سرمایه گذار و تهیه کننده دچار مشکلات مالی بسیاری می شوند. این در حالی است که «سه بیگانه» دارای مجوزهای قانونی لازم برای نمایش بود.

اسماعیلی در پایان بیان کرد: چنین کارهایی تنها باعث ایجاد شکاف و دلسردی در میان سازندگان آثار می شود و این شبهه به وجود می آید که مسئولان در رفتارهایشان تبعیض قائل می شوند.

فیلم «مشکل گیتی» با بازی حمید فرخ نژاد، یکتا ناصر، امیرحسین رستمی، بهنوش بختیاری و رویا نونهالی در نقش گیتی درباره زوجی به نام ایرج و گیتی است که در آستانه فروپاشی زندگی مشترکشان هستند؛ توهمی که بر اثر زندگی اینترنتی گیتی سایه بر زندگی واقعی این ۲ انداخته است.