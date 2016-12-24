ضرب شست الحشد الشعبی به تروریست ها/۳۰۰ داعشی به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای الحشد الشعبی عراق ضربات سنگین و مهلکی را به تروریست های داعش در موصل وارد کردند.

در همین راستا، نیروهای الحشد الشعبی موفق شدند یورش تروریست های داعش به مواضع خود را در جنوب غربی موصل خنثی کنند و ۷ خودرو متعلق به تکفیری ها را به آتش بکشانند.

نیروهای الحشد الشعبی علاوه بر سوزاندن خودروهای متعلق به تروریست ها ۳۰۰ نفر از عناصر عضو این گروه تکفیری را نیز به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا نیز از پیشروی نیروهای امنیتی عراق در محور شمالی موصل خبر داد.

این فرماندهی اضافه کرد که نیروهای الحشد الشعبی موفق شدند روستای «القامشلیه» واقع در جنوب غربی فرودگاه تلعفر را آزاد کنند و بر جاده تلعفر-سنجار به سمت اشوه مسلط گردند.

فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا تصریح کرد: مجموع تمام خانواده های آواره نیز ۱۳ هزار و ۹۶۳ خانواده است که حدودا ۷۶ هزار و ۹۲۳ نفر را شامل می شود.

به علاوه پلیس اتحادیه عراق نیز از هلاکت ۲ تروریست برجسته داعش به نام های «ابو سیف» مسئول امنیتی داعش در موصل و «ابوایوب القریشی» در موصل خبر داد.

گفتنی است، عملیات آزادسازی موصل از ۱۷ اکتبر و بیش از ۲ ماه قبل آغاز شد و تاکنون نیروهای عراقی دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند.