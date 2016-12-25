دولت در کار جشنواره عمار کارشکنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام پژمانفر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در نشست انقلاب اسلامی و مردمی سازی فعالیت های فرهنگی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق برگزار شد به ارائه تحلیل هایی از وضعیت فرهنگی کشور پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت های مردمی در عرصه فرهنگ گفت: مردمی سازی فرهنگ به معنای عدم حمایت دولت از فعالیت های فرهنگی نیست بلکه به معنای این است که مردم در فعالیت هایشان مستقل باشند.

وی ضمن انتقاد از سیاست های دولت یازدهم در عرصه فرهنگ افزود: در این دولت اساسا توجهی به مسائل فرهنگی نمی شود. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اتصال به بدنه مردم را رمز گفتمانی عمل کردن در عرصه های مختلف فرهنگی از جمله سینما دانست.

وی همچنین به طرح انتقاداتی از نحوه مواجهه دولت یازدهم با جشنواره عمار پرداخت و گفت: دولت یازدهم با جشنواره عمار مخالف است و در کار این جشنواره کارشکنی می کند. به همین خاطر است که بودجه این جشنواره به صورت مطلوب تخصیص پیدا نمی کند.

پژمانفر در پاسخ به سوالات دانشجویان مبنی بر وضعیت اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: شخص رئیس جمهور به همه دستگاه ها ابلاغ کرده است تا از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر امتناع کنند. در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قانون به تنهایی کافی نیست و به حضور مردم نیاز است.