https://mehrnews.com/xGPGh ۶ دی ۱۳۹۵، ۷:۵۵ کد مطلب 3859988 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۶ دی ۱۳۹۵، ۷:۵۵ آلمان از قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل استقبال کرد وزیر خارجه آلمان با استقبال از قطعنامه اخیر شورای امنیت در محکوم کردن شهرک سازی اسرائیل در اراضی فلسطین گفت این اقدام روند صلح را با مانع روبرو و راه حل دو کشور را تهدید می کند. . کد مطلب 3859988 کپی شد مطالب مرتبط کنگره آمریکا به دنبال قطع بودجه سازمان ملل است مدارکی دال بر دخالت آمریکا در صدور قطعنامه ضدشهرک سازی ها داریم قطعنامه شورای امنیت علیه شهرک سازی صهیونیست ها ضمانت اجرایی ندارد برچسبها آلمان شهرک سازی قطعنامه شورای امنیت
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