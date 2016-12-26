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۶ دی ۱۳۹۵، ۷:۵۵

آلمان از قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل استقبال کرد

وزیر خارجه آلمان با استقبال از قطعنامه اخیر شورای امنیت در محکوم کردن شهرک سازی اسرائیل در اراضی فلسطین گفت این اقدام روند صلح را با مانع روبرو و راه حل دو کشور را تهدید می کند.

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کد مطلب 3859988

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