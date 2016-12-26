علی اوسیوند بازیگر سریال «آرام می گیریم» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید و تصویربرداری این مجموعه که به کارگردانی روح الله سهرابی و تهیه کنندگی فرهاد گلی ساخته می شود، بیان کرد: تصویربرداری این کار در روزهای پایانی قرار دارد.

اوسیوند درباره نقش خود در این سریال اظهار کرد: من در این سریال نقش ناصر را بازی می کنم و بازی ام مربوط به دوران معاصر است. این شخصیت در زندگی مشکلات و معضلاتی دارد و نقش فرزند بزرگتر هوشنگ توکلی را ایفا می کند.

بازیگر فیلم «اخراجی ها» درباره اینکه کمتر در سریال ها بازی می کند، گفت: ما را کم بازی می دهند، به هر حال هر کسی می خواهد دوستان خود را بیاورد و انتخاب بازیگر کارشناسانه نیست.

وی در پایان کرد: اکنون وضعیت کاری نابسامان شده است و برخی می خواهند چنگ بیندازند و نان دیگری را بگیرد. در سینما و تلویزیون عده ای بی دلیل دستمزدهای بالا می گیرد و عده ای هم دنبال کسانی می گردند که دستمزدهای کم به آنها بدهند. البته تلویزیون فعلا بدهی بالایی دارد و به نظرم وضعیت کشور را باید از این بحران فرهنگی نجات داد.

«آرام می گیریم» محصول مشترک انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست.

هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، آتیلا پسیانی، مجید صالحی، لعیا زنگنه، آشامحرابی، کامران تفتی، علی اوسیوند، کاظم بلوچی، نسرین مقانلو، لیلا اوتادی، مهدی سلوکی، حسن جوهرچی، میرطاهر مظلومی، شهرزاد کمال زاده، نگار عابدی، محمد فیلی، مونا فرجاد، حمید هدایتی، نسرین نکیسا، محمود مقامی، ارسلان قاسمی، مهدی ماهانی، بهزاد رحیم خانی، مجید اکبری، محدثه قبادی، شهربانو موسوی، سعیده رودبارکی، حسین اکبری، مهسا هاشمی، سیامک اشعریون، غزاله اکرمی، رضا رضایی و شیما نیک پور از جمله نقش آفرینان این سریال هستند.