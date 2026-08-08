سرهنگ رضا یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:خبرنگاری شغلی است که با مسئولیت اجتماعی و تعهد در برابر جامعه گره خورده است، خبرنگار تنها انتقال‌دهنده خبر نیست، بلکه با انتخاب موضوع، نحوه روایت و چگونگی انعکاس رویدادها می‌تواند در شکل‌گیری افکار عمومی و افزایش آگاهی جامعه نقش مؤثری داشته باشد و از این رو، صداقت، دقت، امانت‌داری و رعایت اخلاق حرفه‌ای باید همواره مورد توجه اصحاب رسانه قرار گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات با اشاره به اهمیت رسانه در شرایط امروز گفت: دشمن در کنار تهدیدهای نظامی و اقتصادی، از ظرفیت رسانه و فضای مجازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند و جنگ رسانه‌ای و شناختی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل تبدیل شده است.

وی گفت: در چنین شرایطی، خبرنگاران می‌توانند با اطلاع‌رسانی به‌موقع، بیان واقعیت‌ها و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست، نقش مهمی در خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن داشته باشند.

یارمحمدی ادامه داد: در جنگ رسانه‌ای، دشمن تلاش می‌کند با برجسته‌سازی نقاط ضعف، ایجاد شبهه، انتشار اخبار جعلی و ایجاد فضای ناامیدی، اعتماد عمومی را هدف قرار دهد که مقابله با چنین فضایی نیازمند رسانه‌های مسئول، مطالبه‌گر و در عین حال منصف است یعنی رسانه‌ای که ضمن انعکاس مشکلات و مطالبات مردم، ظرفیت‌ها، پیشرفت‌ها و دستاوردهای جامعه را نیز به درستی روایت کند.

وی تصریح کرد: خبرنگار متعهد باید پیش از انتشار هر خبر، نسبت به صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کند و اجازه ندهد هیجان، شایعات و اخبار تأییدنشده بر فرآیند اطلاع‌رسانی غلبه کند.

یارمحمدی تاکید کرد: در شرایط کنونی سرعت انتشار اطلاعات بسیار بالاست و یک خبر نادرست می‌تواند در مدت کوتاهی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین مسئولیت خبرنگاران در این عرصه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مردم، مسئولان و رسانه‌ها بیان کرد: خبرنگاران می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، مسائل و مطالبات جامعه را به شکل دقیق و منطقی مطرح کنند و زمینه را برای پاسخگویی و رفع مشکلات فراهم آورند و این نقش زمانی می‌تواند اثرگذارتر باشد که رسانه‌ها استقلال حرفه‌ای، اخلاق و مصالح عمومی را در مسیر فعالیت خود مورد توجه قرار دهند.

یارمحمدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه رسانه گفت: روز خبرنگار فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه است، افرادی که گاهی در سخت‌ترین شرایط و در میدان‌های مختلف، برای آگاهی‌بخشی به جامعه تلاش می‌کنند.

وی افزود: امیدواریم خبرنگاران با حفظ روحیه مطالبه‌گری، صداقت و تعهد، همچنان در مسیر آگاهی‌بخشی و دفاع از حقیقت گام بردارند.