حضور شخصیت های کشوری در استان تهران/برنامه های ۹دی تشریح شد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های حماسه یوم الله نهم دی در نقاط مختلف استان تهران اظهار داشت: روز نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است و بدون تردید حضور باشکوه مردم در مراسم های انقلابی، تجدید میثاقی دوباره با آرمان های انقلاب اسلامی خواهد بود.

رییس ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۹ دی استان تهران افزود: فتنه ۸۸ یک برنامه ریزی پیچیده از سوی دشمنان نظام اسلامی بود که از پیشرفت روزافزون آرمان های انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان ناراحت و عصبانی بودند.

محمودی با اشاره به این نکته که در فتنه سال ۸۸، دشمن با همه توان و ظرفیت به میدان آمده بود، ادامه داد: دشمنان قسم خورده نظام اسلامی در فتنه سال ۸۸ از همه ابزارهای موجود بهره بردندو فتنه گران داخلی را مورد حمایت قرار دادند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: امروز نیز دشمن تلاش دارد تا گرامیداشت یاد و خاطره حماسه نهم دی ماه را به فراموشی بسپارد، چرا که این حادثه را مخالف برنامه ریزی و توطئه افکنی خود می داند.

وی، گرامیداشت یوم الله ۹ دی را یک وظیفه دینی و انقلابی دانست و عنوان کرد: امروز باید آحاد مردم و مسئولان برای بزرگداشت حماسه نهم دی تلاش کنند و با برگزاری باشکوه این مراسم، مشت محکمی بر دهان دشمنان قسم خورده این مرز و بوم بزنند.

محمودی با اشاره به برگزاری گفتمان های دینی و انقلابی در مدارس و دانشگاه ها بیان داشت: بر اساس پیش بینی ها و برنامه ریزی های به عمل آمده، گفتمان های دینی و انقلابی با محوریت حماسه نهم دی در مدارس مختلف برگزار می شود.

رییس ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۹ دی استان تهران تأکید کرد: حضور مبلغین و روحانیون در مدارس و در میان دانش آموزان از دیگر برنامه هایی است که در این ایام پیش بینی شده است.

تجمع بزرگ پایتخت نشینان در مصلای تهران برگزار می شود

محمودی با اشاره به این نکته که همزمان با یوم الله ۹ دی، مسابقات مختلفی در حال برگزاری است، ادامه داد: برگزاری مسابقاتی نظیر مقاله نویسی، انشا نویسی و نقاشی از جمله برنامه هایی است که در ایام ۹ دی در شهرستان های استان تهران برگزار می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با تشریح برنامه پیش بینی شده در پایتخت همزمان با سالروز حماسه نهم دی بیان داشت: اجتماع باشکوه مردم پایتخت در صبح روز نهم دی در مصلای تهران برگزار می شود و حجت الاسلام رییسی تولیت آستان قدس رضوی در میان مردم سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: سعید حدادیان نیز در اجتماع باشکوه مردم تهران به مناسبت یوم الله ۹ دی به اجرای مداحی خواهد پرداخت و بدون تردید مردم پایتخت در این مراسم بار دیگر با آرمان های امام و انقلاب تجدید میثاق خواهند کرد.

حضور سخنرانان کشوری در شهرستان ورامین

محمودی ادامه داد: تجمع بزرگ پرچمداران بصیرت در شهرستان ورامین نیز ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه در مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار و حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در میان تجمع کنندگان سخنرانی خواهد کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: همایش تا مبارزه هست ما هستیم نیز در ایام منتهی به ۹ دی در گلزار شهدای سید فتح الله ورامین برگزار و اسماعیل کوثری، میثم نیلی، حسین یکتا و علی باقری از جمله سخنرانان این همایش هستند.

حضور حجت الاسلام رسایی و حاجتی در پیشوا

وی ادامه داد: همایش بصیرتی در مصلای نماز جمعه شهرستان پاکدشت با سخنرانی حجت الاسلام علیزاده معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزار خواهد شد.

محمودی یادآور شد:صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) پیشوا نیز در ایام ۹ دی میزبان نشست های بصیرتی خواهد بود و این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا در روزهای هفتم و هشتم دی ماه با سخنرانی حجت الاسلام رسایی نماینده سابق مجلس و حجت الاسلام حاجتی امام جمعه موقت اهواز برگزار می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: همایش بصیرتی در شهرستان اسلامشهر با سخنرانی حجت الاسلام عبدوس عضو شورای مرکزی وعاظ کشور در صبح روز نهم دی در سالن اجتماعات اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان برگزار می شود.

حضور سردار فضلی در شهرستان شهریار

وی بیان داشت: تجمع مردم لواسانات نیز روز پنجشنبه در مصلای نماز جمعه این منطقه با سخنرانی علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

محمودی تأکید کرد: مراسم یوم الله ۹ دی در شهرستان فیروزکوه نیز روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح برگزار و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در میان تجمع کنندگان سخنرانی خواهد کرد.

رییس ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۹ دی استان تهران افزود: همایش بصیرتی در شهرستان شهریار در مصلای نماز جمعه این شهرستان با سخنرانی سردار فضلی جانشین سازمان بسیج در شامگاه هشتم دی ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

محمودی ادامه داد: همایش ۹ دی در باغستان شهریار نیز روز هفتم دی ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی سردار عروج مشاور عالی فرماندهی سپاه و روز ۹ دی پس از اقامه نماز مغرب در مصلای شهر اندیشه با سخنرانی قنبری پژوهشگر تاریخ برگزار خواهد شد.

حضور سخنرانان کشوری در قرچک

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: همایش گرامیداشت ۹ دی با حضور حجت الاسلام علیزاده معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، دهم دی ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مصلای نماز جمعه صباشهر برگزار می شود.

محمودی افزود: همایش گرامیداشت ۹ دی همزمان با سالروز این حماسه در شهرستان بهارستان با سخنرانی کاشانی پور یکی از مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: مراسم یوم الله ۹ دی در شهرستان رباط کریم نیز روز چهارشنبه ساعت ۱۴ در مصلای نماز جمعه این شهرستان برگزار و حسین جوشقانیان مدیر شبکه ملی جهاد و شهادت به سخنرانی خواهد پرداخت.

محمودی ادامه داد: همایش پاسداشت خروش انقلابی نهم دی ماه علیه فتنه گران و مستکبران زمان در شهرستان قرچک با حضور سخنرانان و شخصیت هایی نظیر حجت الاسلام حمید رسایی، گواهی و سردار سعید قاسمی، حسین الله کرم، مهرداد بذرپاش، سید حسین نقوی و محسن منصوری پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

محمودی یادآور شد: در سایر نقاط استان تهران نیز مراسم یوم الله ۹ دی برگزار می شود و حضور باشکوه و دشمن شکن مردم می تواند خنثی کننده توطئه های دشمن باشد.