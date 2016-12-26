۱۰۴۰ روستای کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند

احمد فعله گری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشترین فعالیت گازرسانی در استان را مربوطه به گازرسانی به مناطق روستایی ذکر کرد و گفت: در کل استان حدود ۸ هزار و ۹۶۰ کیلومتر شبکه گذاری شده که از این میزان ۵ هزار و ۹۸۳ کیلومتر شبکه روستایی و ۲ هزار و ۹۷۷ کیلومتر شبکه شهری است.

وی با بیان اینکه میزان گازرسانی به روستاهای استان حدود دوبرابر شبکه شهری است، عنوان کرد: به ازای هر ۵۷ متر شبکه یک انشعاب روستایی و در مناطق شهری به ازای هر ۱۷ متر شبکه یک انشعاب نصب شده است.

وی افزود: بتازگی شرکت ملی گاز ایران طی برنامه ای اعلام کرده که هرجا عملیات گازرسانی مقرون به صرفه نیست از سوخت‌های نوین دیگر همچون انرژی خورشیدی یا گازهایCNG وLNG استفاده کنیم که در این صورت دیگر احتیاجی به انتقال و خط تغذیه لوله گاز وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان بیان کرد: تمامی روستاهایی که قابلیت گازرسانی دارند در دست طراحی هستند تا برای گازرسانی به این روستاها اقدام گردد.

فعله‌گری عنوان کرد: با تمام مشکلات و محدودیت زمانی و اقلیمی و توپوگرافی که در اجرای پروژه های گاز رسانی در استان کردستان وجود دارد در حال حاضر ۲۸ شهراستان گاز دار و ۱ هزار و ۴۰ روستایی بهره مند از نعمت گاز طبیعی هستند.

وی اظهارداشت: به عبارتی هم اکنون ۹/۹۹ درصد جمعیت شهری و ۷۶ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخودار هستند.

وی ادامه داد: اجرای عملیات گازرسانی، نگهداشت شبکه های توزیع و انشعابات منازل در روستاهای استان کردستان به ویژه روستای نظیر اورامان و پالنگان بسیار سخت بود و گازرسانی به این مناطق صعب العبور و نقاط صفر مرزی جزو هنر کارکنان شرکت گاز استان کردستان است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان بیان کرد: اغلب روستاهای استان صعب العبور بوده و گازرسانی به این مناطق کوهستانی و سخت ثمره تلاش و زحمات همکاران در استان و مدیران اسبق شرکت گاز استان کردستان است.

فعله گری اضافه کرد: عملیات گازرسانی در مناطقی از کردستان انجام گرفته که امکان گازرسانی در آن با مشقت فراوان همراه بوده به گونه ای که در آخرین روستاهای شهرهای مرزی استان که هم جوار با کشور عراق است از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

وی با بیان اینکه وقتی به شهر یا روستایی مرزی گازرسانی می شود مسئله قاچاق خودبه خود منتفی می‌شود، افزود: کنترل سوخت مایع و جلوگیری از قاچاق آن دشوار بود و تبعات ناشی از آن برای کشور بسیار بود به همین دلیل گازرسانی به این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان گفت: کردستان یکی از مناطق محروم و سردسیر کشور است و به همین دلیل گازرسانی به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

فعله گری اظهارداشت : نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم غیور مرزنشین کشور و به ویژه استان کردستان توجه ویژه‌ای دارد و تلاش این شرکت نیز در راستای خدمت رسانی به مناطقی است که از نعمت گاز بهره مندنیستند.